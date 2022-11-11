台北市長侯選人蔣萬安的姓氏爭議再起，另名侯選人蘇煥智10月6日前往台北高等行政法院，向台北市政府提出暫時狀態的假處分，除要求10月21日抽籤日前撤銷章孝嚴之「生父蔣經國之認領登記」，並將章孝嚴及其相關親屬回復原來章姓之外，也要求蔣萬安應該以「章」萬安 之名，刊登在選舉公報與選票之上，台北高等行政法院裁定駁回後，蘇抗告，遭最高行政法院駁回確定。

北高行政法院認為，蘇煥智並無向戶政事務所申請撤銷系爭認領登記之公法上請求權，其並非本案適格之當事人，其就聲請的事項，當然也欠缺聲請定暫時狀態假處分之當事人適格，而不具權利保護必要。

合議庭指出，關於選舉公報及選舉票上關於候選人姓名之記載，必須由台北市選委會依戶籍登記資料編印，非可任意為之，蘇不具撤銷認領登記之當事人適格，他只是泛稱私法上認領是否有效牽涉龐大選舉利益，難認有權利保護必要。

合議庭表示，蘇煥智所提出的證據，無從讓法官認定有何定暫時狀態假處分之急迫性及必要性，他的聲請，不僅難認有權利保護必要，且未能釋明其定暫時狀態假處分之聲請有何急迫性及必要性，裁定駁回，蘇提抗告遭駁回確定。