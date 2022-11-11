女網友分享求票社團的貼文，怒批噁男可憐到用BP演唱會票看奶。（翻攝Dcard）

南韓高人氣女團BLACKPINK展開世界巡迴演唱會，明年3月18日將來台開唱，近期粉絲因搶不到演唱會門票紛紛崩潰，不少人轉而到臉書社團求票，卻有買到門票的男網友開出奇葩條件，要求買票的人穿特定內衣拍攝跳舞影片，或是直接以顏質進行審核。引起網友不滿直批噁男真多，也提醒可能是騙局一場。

一名女網友在Dcard以「噁男可憐到用BP演唱會票看奶」為題發文，分享看到臉書演唱會門票社團的貼文，男網友想轉售BLACKPINK門票，因為求票人數太多，因此要求「穿Jennie款CK內衣及Jisoo款短褲」，拍攝跳舞影片才能進行抽獎，還註明「你可以不喜歡，但懂事的已經開始準備了，我運用我的專長搶票，你也要付出一點勞力嘛」。

一名轉售演唱會門票的男網友，要求女生要穿CK款內衣進行熱舞，傳送影片才能進行抽獎。圖為Jennie拍攝Calvin Klein廣告。（Calvin Klein提供）

貼文吸引不少粉絲分享訊息，開始標註友人一起求票，讓原PO直呼「真的沒有想到真的有人傳，還不止一個」，其中還有疑似媽媽的網友詢問「小五的女生可以嗎」，感嘆對方是否沒注意要穿著內衣跳。

貼文引起網友們熱議，不少人也跟著撻伐，「真的很噁⋯而且騙人的成分超高，我還以為這種怎麼會有人參加」、「女生也好好保護自己，不要傳影片給這種垃圾，以後影片外流後悔莫及」、「這該炎上吧，拓元或是相關單位可以檢討一下了」、「那位媽媽也很誇張，什麼小五女生可以嗎？先截給他爸爸看了」、「不知道BP如果知道有人拿她們的門票做這種事有何感想，真的噁心」。

原PO也截圖分享其他轉售演唱會門票的男網友貼文，有男網友直言「夠漂亮的直接密我，我直接送你，有男朋友或是不漂亮的就不要密了」，還透露自己私訊已爆炸，正在審核誰最漂亮。