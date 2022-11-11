雙11購物節開打，不只電商、品牌爭相推出最夯商品下殺價，信義房屋也領先業界推出「我家有多夯」線上功能。信義房屋發揮全台近500家直營門市優勢，串聯全台30萬買方資料庫，可快速媒合合適的買方，更將線上、線下獨家擁有的真實買方數據大公開，包括相似物件實際有多少出價過的「誠意買方」，又有多少正在看屋的「感興趣買方」，並綜合相關統計以及網路搜尋熱度，計算出滿分五顆星的「房屋夯度」；同時，也將過往銷售期程、行情資訊等，同步提供予屋主參考，讓「賣房子」所需知道的資訊更加透明。

信義房屋探詢賣方客戶意見後發現，初次售屋或是售屋初期的消費者，往往很想掌握周邊物件行情，或現在是否適合售屋，亦擔心自身不會解讀實價登錄，詢問房仲又怕不透明。例如很多屋主在銷售過程中，都曾遭遇過房仲業務員說「我有買方」、「我一定能把房子很快銷售出去」，但究竟有沒有買方、買方有多少、是否有預計需要的銷售天數，往往都是未知數。

為了讓屋主能獲得更透明的資訊，信義房屋11月11日獨家推出結合實價登錄及房屋熱度的「我家有多夯」全新賣屋功能。「我家有多夯」與坊間房仲最大不同的地方在於善用全台直營優勢，屋主只要輸入自家地址，即可掌握過去2年內透過信義房屋出價洽談，但尚未購屋的誠意買方有多少，亦可了解有多少感興趣買方正在區域內看屋，輔以買方線上軌跡數據，透過上述目前市面上未曾公開的獨家數據，計算出滿分五顆星的「房屋夯度」；同時，藉由分析方圓1.5公里範圍內物件過去銷售天數，進一步掌握自家出售預計最快銷售天數。

而透過地圖式畫面的全新設計，也便於使用者更有臨場感以利查找物件周邊區域的實價登錄行情，頁面中還能切換為「信義正在賣」，一鍵掌握目前正在由信義房屋銷售的周邊物件類型、售價等資訊，有助於提升賣方對售價的掌握度。信義房屋也透過數據分析視覺化買方視角，讓使用者能在地圖情境的流程中，看見周遭物件區域的熱搜度，而系統頁面也常駐諮詢按鈕，使用當下有任何問題，都可以直接線上諮詢、了解售屋細節。

信義房屋推動數位轉型以來，不斷透過科技軟實力，希望建構對消費者更全面、透明、貼心的服務，此次賣方服務也再次升級，領先業界、顛覆傳統房仲售屋模式，即針對賣方最在意的行情資訊、市場買方狀況、推算銷售期程等數位工具，以最真實的數據，協助賣方做更多元的售屋資訊搜尋，對於未來實際進入售屋環節，也會具有更高的掌握度。