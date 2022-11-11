檢調獲報，「333」政黨聯盟主席、共和黨主席周克琦等人，涉嫌於今年9月、10月以發放走路工、舉辦餐會等方式為與共和黨理念相同的特定候選人助選，涉嫌賄選，違反《選罷法》。台北地檢署11日指揮調查局台北市調查處搜索6處，約談周克琦7人，調查局訊後晚間將移送北檢複訊。

據了解，共和黨有候選人參與今年九合一地方公職人員選舉，分別參選台北市長、台北市議員，周克琦是否是為了該黨的特定候選人從事賄選。檢調因今天未約談候選人，因此不願證實周男涉嫌賄選的特定候選人身分。

調查局接獲檢舉，指「333」政黨聯盟主席、共和黨主席周克琦等多人，涉嫌於今年9月、10月間以發放走路工、舉辦餐會等方式為與共和黨理念相同的特定候選人助選，並在餐會上邀請候選人到場，公開為其助選，涉嫌賄選，違反《公職人員選舉罷免法》99條第1項等罪嫌，報請北檢檢察官指揮偵辦，檢調今搜索6處，預計訊問被告7人

周克琦去年因未申請集會遊行，在立法院外參加捍衛蔣公銅像活動時，被員警制止穿越馬路，對員警辱嗆穢語，依侮辱公務員罪查辦；台北地方法院今年1月判周拘役10日，得易科罰金1萬元。