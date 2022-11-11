徐乃麟(乃哥) 和老婆汪家璉結縭33年，育有2子1女，始終恩愛如昔的兩人，從人父人母升格成當外公外婆，幸福家庭令人稱羨，今(11日)是「光棍節」，徐乃麟也特地曬出夫妻合照放閃。

徐乃麟今曬出30年前的舊照，他穿上黑色西裝內搭白襯衫，打上黑色領結，而一旁嬌妻身穿深藍色系的小禮服，露出香肩和鎖骨，一雙逆天長腿更是吸睛，讓他PO文時，也忍不住表示「乃嫂很美吧」。

此外，他也感性的寫下「那時我們相互許諾，牽手相伴，一晃眼2人變成5口之家，我們也從夫妻變成爸媽再成為外公外婆，儘管人事物不斷推移，但都成為我們共同美好的回憶，10年、20年、30年、40年，直到年年」。

網友見狀都直呼乃嫂年輕也是個美人，「乃哥的親切笑容沒變，乃嫂的那雙長腿天下無敵啊！令人羨慕」、「真是郎才女貌的一對夫妻」、「說實話，最佩服乃哥的一點就是長那麼帥還沒有任何花邊新聞」。

其實，徐乃麟是演藝圈著名愛家好男人，也相當寵妻，過去還在戀愛時，就因為女方介意吻戲，而從戲劇圈轉往主持界發展，婚後見妻子懷第四胎流產傷心，他主動去做結紮手術，更因為妻兒定居加拿大，他開啟9年「飛機通勤」模式兩地跑，而他只要錄影結束，就會趕回家陪家人，非常重視家庭生活。