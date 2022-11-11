16號宿舍。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

打開出礦坑活動揭開序幕。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府文化觀光局11月12、13日將舉辦「OPEN!出磺坑」活動，展現推動的出磺坑再造歷史現場計畫修復完成北寮7棟歷史建築的成果，縣長徐耀昌歡迎民眾踴躍參與，以了解、保存、傳承出磺坑的歷史文化。

公館鄉出磺坑礦場是目前世界最古老且還在生產的油礦區之1，藴藏珍貴的文化資產，縣府文觀局從2020年起與中油公司合作，爭取文化部核定補助辦理出磺坑再造歷史現場計畫，期使出磺坑採礦設備、建築及口述歷史等有形及無形文化資產，得以保存、傳承。

在中央、地方、中油公司多年的共同努力下，目前已修復完成出磺坑北寮舊辦公室、舊醫務所、舊重機具維修庫及4號宿舍、16宿舍、8號宿舍、6號處長宿舍等7棟歷史建築群。

文觀局為了讓民眾了解這1階段的成果，以「OPEN!出磺坑」為主題，打開北寮歷史建築群提供民眾參觀，藉以展現對在地文化的重視。

今天文觀局在出磺坑油礦陳列館廣場召開記者會，說明打開出磺坑活動內容，並由縣長徐耀昌、縣議員孫素娥、中油探採事業部副執行長吳偉智、文化部文資局科長楊宏祥、公館鄉長曾美露、鄉代會主席劉冠霆等人共同啟動這項活動。

該活動規畫在出磺坑北寮修復完成的 6 號處長宿舍辦理靜態成果展，並有動態 [email protected]與歷史建築群大地闖關遊戲、礦業歷史散步道生態旅遊暨健行活動及北寮歷史建築走讀等。

縣長徐耀昌表示，出磺坑礦場極具發展觀光潛力，期通過出磺坑再造歷史現場 2.0「苗栗出磺坑油礦歷史現場再現計畫」，展現豐碩的成果，並見證苗栗縣對文化資產保存的關注，也希望藉由民眾的參與，提昇苗栗縣文資工作的能見度，達到共同參與文化之目標。

文化觀光局長林彥甫表示，縣府為持續完成主要油礦文資空間的再生建置，將持續與中油合作。「OPEN!出磺坑」成果展結合現場展覽及文化資產教育活動，藉以重現油礦生產及出磺坑周邊生活樣貌，並保存、維護台灣獨特的歷史文化。