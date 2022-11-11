每段感情若不能有情人終成眷屬，最終也只能走向分手一途，不過《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座對於感情異常執著，即便分手了也還是會偷偷愛著前任很久，癡情到讓人心疼。

▍摩羯座

摩羯座在自身周圍建構了銅牆鐵壁，對於人事物都有極強的防備心，不容易輕易敞開心扉，因此他們往往很難開始一段戀愛，但對他們來說，更難的是放棄一個深愛過的人，即便這段感情已經走到盡頭並且分道揚鑣，摩羯座內心深處還是癡戀著對方，默默期待對方回頭。

▍巨蟹座

巨蟹座將感情看得很重，一旦愛上之後就會將對方看作是生命中最重要的人，並且傾盡所有的付出，即便這段感情已經到了無法挽回的地步，他們滿腔的深情也很難全數收回，反而會懷抱著一絲希望，默默守在原地，等待前任回頭。

▍雙魚座

雙魚座是典型的為愛而生的星座，奉獻精神極強，一旦陷入愛情就會變得盲目，甚至願意犧牲一切討好對方，可惜感情並非單方面付出就能長久，雙魚座即便被甩，也會因為放不下前任而偷偷愛著對方很久，直到雙方和好如初的那一天。

▍金牛座

金牛座個性慢熟，不容易陷入愛情，可是一旦愛上後就會全身心付出，就算犧牲一些東西也在所不惜，即便感情最終走向分手，自己落得遍體鱗傷，金牛座也依舊深情又執著，瞞著眾人偷偷愛著對方很久，感情上沒有分毫動搖。

▍處女座

處女座十分理性，會時刻保持清醒，冷靜地看待所有人事物，然而一旦陷入愛情，這份理性也會隨著感情加深而逐漸減弱，直到分手成為彼此之間唯一的退路後，愛面子的處女座或許會裝作瀟灑地轉身離去，但內心依舊對前任難以忘懷，始終無法徹底死心。