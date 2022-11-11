嘉義市特色店家「嘉義針車行」改造有成，市長黃敏惠體驗縫紉機的針線情。（廖素慧攝）

嘉義市特色店家「嘉義針車行」傳承縫紉機的針線情。（廖素慧攝）

今年嘉義市特色店家形象再造補助計畫由專業設計師團隊，協助店家提升服務，再造品牌，有6店家改造有成，其中二通「嘉義針車行」傳承5代針線情，市長黃敏惠肯定業者努力不懈傳承嘉義特色。

嘉義市政府整合「新二通產業創新」、「青年創業」及「店家改造」3個策略，搭配「舊屋力」、「老屋卸妝」計畫，由專業設計團隊協助6個店家用設計力翻轉產業創新。

此次店家改造計畫由市府委託范特喜微創文化公司統籌執行，深入了解舊城區發展的脈絡，藉由智慧型手機的介面就可以來場豐富的旅遊體驗，民眾可於app中互動後，獲得推薦店家及此次計畫的相關資訊。

嘉義針車行是此次店家改造計畫有成的店家，民眾可實際走訪針車行，感受傳承5代的老木屋，未來嘉義針車行將推出縫紉機操作體驗的課程，還有其餘5店家也將陸續完成改造。

黃敏惠市長表示，二通街區是嘉義市重要的象徵，歷史文化底蘊豐厚，「舊城活化」是嘉義市旗艦計畫之一，將設計力導入城市治理，讓老街重新詮釋嘉義市的新生活風格，把二通的「生活感」找回來，在改造過程中，店家對打響自家品牌非常努力與用心，讓新二通的繁華再次成為嘉義市的光榮和驕傲。

黃敏惠表示，此次參與改造的店家不論是每日限量焙製堅果的二通老字號「永昌行」、或是迎接後疫情時代親子關係的「遊LOVE園親子館」、師承京都的老木屋日本料理「芋沺商行」、5代傳承二通針線情的「嘉義針車行」、以在地食材打造新港味的「給給茶記」以及嘉義新夜生活提案的「聰明吧」都展現了嘉義市不同的產業面貌。