有些女生外表亮眼，有的則是很有魅力，因此身邊常出現不少追求者，但面對眾多的對象，反而讓人難以選擇。《搜狐網》近日分享4個追求者很多的星座女，但她們卻時常難以下決定，不知該和誰在一起，因而產生曖昧不清的關係。

第4名、雙魚座

雙魚女通常都長得嬌小玲瓏，容易讓人產生保護慾，而且她們個性浪漫，總是打扮得像少女，讓人覺得她們很有青春活力，所以深受男性喜愛，身邊總是有不少追求者，不過雙魚座個性較優柔寡斷，她們內心總是不知道該選擇和哪一位追求者在一起，老是拿不定主意，長時間下來，就容易變成曖昧不清的關係。

第3名、天蠍座

天蠍女很有主見，清楚知道自己喜歡哪種男生，問題是若沒遇到她們喜歡的類型，身邊又有許多追求者，就容易讓她們搖擺不定，心想「這個人我拒絕了，但他還是不放棄，其實相處起來也不錯」、「我們倆有業務來往，若輕易拒絕好像有點尷尬」，雖然舉棋不定讓她們有些心煩，但內心其實也很享受被追求的感覺。

第2名、處女座

處女女在工作場合最容易展現魅力，因此職場上會遇到不少追求者，對象常以工作關係與處女女私下接觸，在這種情況下，她們雖然沒有喜歡對方，但又不好意思拒絕，此外她們內心也很享受被男生呵護的感覺，原本堅定的心因此被動搖，在不知道該選誰的情況下，甚至萌生「看哪一位能追到最後，我就跟誰在一起」的想法。

第1名、天秤座

天秤座無論面對什麼抉擇，她們總是會糾結很久，而且天秤座長相普遍都很漂亮，自然吸引不少追求者，所以在選擇男友時，總是讓她們傷透腦筋，但心裡其實也很開心，畢竟不用擔心自己無法脫單，追求者還願意當她們的工具人，不過直到自己喜歡的類型出現，她們就會變得很專情，不會再與其他人搞曖昧。