澄定堂寄存於國家圖書館的拿破崙終身執政正本文件。（國家圖書館提供）

澄定堂的Jason曾在日本感受到日本人對書法藝術的珍視。（Jason提供）

拿破崙取得的法國第一共和時期全民公投同意終身執政的正本，就在台灣的國家圖書館，包括這份文件以及1871年達爾文的《人類的由來及性選擇》、1762盧梭《民約論》、1637年笛卡兒的《方法論》等名著，均是由華人第一大西文藏書家族「澄定堂」寄存於台灣。

「蘭千山館是世界級的，堪稱是亞洲文化中最好、最精緻的藝術品之一，堪比西方的達文西，並且深深影響著整個亞洲的文化圈。」澄定堂第四代的Jason近期都在台灣，同樣是典藏家族之後，他也十分關注故宮館藏「蘭千山館」的動向。

「澄定堂」是華人家族的藏書齋堂號，第一代在19世紀便移居到當時的華沙大公國，四代累積藏書包括1450至1500年間西方初用印刷術時的「搖籃本」、16世紀啟蒙時期的800多種古籍，以及多種手稿、抄本。其中法國第一共和時，全民公投同意拿破崙終身執政的正本，全世界僅1件，如今已然成為國圖的鎮館之寶。

說起將諸多善本書送回台灣寄存，Jason說：「是考量爺爺的心願，他希望有一天把書帶回亞洲」2018年起Jason開始將藏書寄存或捐贈兩岸的圖書館，事實上在全球重量級的大都會博物館、大英博物館、法國國家圖書館，澄定堂都有寄存藏書，也都維持著良性的夥伴關係。

「為什麼是寄存不是捐贈？」Jason指出，以寄存國圖的這批善本書為例，已長達60至70年與法、德修復學院有合作關係，由他們協助修護照料書籍，這批西文善本書台灣還未有相關專業維護的單位，若是捐贈而非寄存，「若要送出國修護，以台灣的法規而言就會有問題，沒法辦解決。」

Jason也以爺爺的好友威廉．謝德將所收藏的價值3億元的善本書、手稿寄存普林斯頓大學為例，「直到他過世前都是以寄存方式將書籍典藏在普林斯頓，但在他2014年過世後便捐贈該校，被譽為該校歷史上最大的禮物」先寄存後捐贈，Jason指出原因在於藏家在世時仍希望可以使用，「普林斯頓還為謝德特別開了一間藏書室，謝德和借閱者都可以用，但也是展現對寄存者的禮敬與謝意。」

Jason曾於2019年特別赴日本「書聖之後—顏真卿及唐代書法特展」，一睹來自蘭千山館的藏品〈唐褚遂良黃絹本蘭亭卷〉、〈唐懷素小草千字文卷〉。「當時新聞就拍到天皇和美智子皇后正在看〈黃絹本蘭亭卷〉，可以說日本對這樣的作品也是夢寐以求的」。

長期與西方博物館多有交流，Jason指出國外博物館多鼓勵私人寄存，每年還會特別邀請寄存者參加募款活動，視寄存者為夥伴關係。台灣前輩藏家寄存的蘭千山館，Jason認為「這麼多年來，是為台灣創造更好的文化交流，也讓博物館的展覽、研究、教育任務得到提升」，值得珍惜。