時尚女神許維恩與王家梁今(11)日舉行婚宴，既是新娘也是壽星的許維恩穿上絕美婚紗接受親友的祝福，婚禮上充滿浪漫與高訂風格的絕美白紗出自林莉老師及Linli Boutique設計團隊的細心製作，而換下新娘白紗後，許維恩換上另一套充滿濃厚時尚感的灰色禮服對現場賓客致意，這件灰色禮服則暗藏著林莉老師對新娘的體貼。

浪漫白紗禮服

初時挑選婚紗前，許維恩腦海中第一個就浮現林莉老師的專業與不可挑剔的美感，同時表示非常信任林莉老師的專業眼光，初步溝通後很快就取得共識，以現代感的巴洛克宮廷風為設計主軸。白紗是純手工打造，運用20碼（約18.28公尺）的歐洲進口手繡珠工蕾絲，刻貼出工整對稱的流暢線條，婚紗重量約有18公斤，由Linli Boutique的設計團隊耗時2個月完成。

這套婚紗是Linli Boutique的Sensorial Garden 杜樂麗花園系列的作品，也是繼銀河系列後的全新設計。而穿在許維恩身上的絕美白紗更有3個特色是一定要知道的細節設計：整套禮服以巴洛克浮雕式立體貼花手法呈現，讓立體藤蔓線條勾勒佈滿整件白紗、女王感拋袖縷空蕾絲外罩可一秒拆卸，變身俐落的直線條禮服、搭配的桂冠頭飾可替換長短頭紗；至於新娘最期待的裙擺，總長有7呎（約210公分），上頭佈滿花朵和螺旋狀葉片圖騰呈現出巴洛克浮雕藝術線條。頭紗則有9呎（約270公分），值得一提的是，捨棄傳統的皇冠，林莉老師以桂冠造型為靈感，運用蕾絲手工縫製成桂冠飾片，是頭紗上的亮點。蕾絲桂冠頭飾可結合兩種長度的後拖紗，交替呈現成為長、短頭紗的不同樣貌。

時髦灰禮服

在討論第二套服裝時，許維恩希望穿完白紗後換上方便活動的禮服，於是林莉老師特別向國外廠商訂購灰色手工染製鴕鳥毛製成的花片，耗時90天的製程，打造透視感十足的時尚晚禮服 。因為重量只有2公斤多，許維恩說穿上後活動自如，覺得輕盈飄逸彷彿將雲朵穿在身上。至於為何沒有選紅色系等喜氣的顏色，改用灰色呢？她說想跳脫傳統框架，這顏色也是她和林莉老師討論後決定的。

時裝感濃厚的禮服有3個特色：整件以鴕鳥羽毛為主題，充滿時尚感、以三個不同的層次的灰階打造視覺層次感、右胸的羽毛是線菊形狀的花朵。

至於每次老婆試穿婚紗都在一旁陪伴的王家梁說：「維恩穿上後，全身散發光芒，心裡有說不出的感動！」對於兩款禮服素材和細節的呈現，他也讚嘆不已：「原來這些東西可以變成這麼美的服裝。」還不時捧起婚紗，仔細端詳服裝。王家梁臉上帶著愛意，誇讚說：「這套衣服和維恩註定是個完美組合！」

這對夢幻夫妻十分感謝林莉老師和Linli Boutique設計團隊，費心製作出如此高貴大氣的婚紗和禮服，為他們的人生重要時刻留下美好的印記。

許維恩婚宴上穿的絕美白紗由林莉老師和Linli Boutique設計團隊打造，總重量約18公斤（Linli Boutique提供）

許維恩與王家梁邀請8位高顏值男友人組成伴郎團，見證他們的浪漫婚禮（優墨Ü：mo Studio提供）