基隆市政府與正濱漁港店家、亭仔咖合作，推出冬季行銷專案，民眾可以享有雨天專屬優惠，還可憑消費兌換色彩屋微型積木名片夾。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

冬天的基隆常受到東北季風影響降雨，為此，基隆市政府與基隆在地業者共同推出「拼出自己的色彩屋」冬天行銷計畫，即日起遊客只要到合作店家消費就有機會獲得「正濱漁港色彩屋微型積木」，下雨天「亭仔咖[email protected]」再加碼送50元折價券，讓大家享雨天專屬優惠，好禮拿不完。

基隆市觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，這幾年基隆在觀光推動的創新、都市景觀的轉變有目共睹，正濱漁港色彩屋是遊客到基隆絕不會錯過的一個打卡景點。

為鼓勵遊客在冬季時旅行基隆，整合手作、設計、實用等功能，推出限量「正濱漁港色彩屋微型積木」桌上名片夾，即日起，遊客只要到任兩家合作店家消費並加入「亭仔咖[email protected]」會員，就可憑消費證明，發票或收據到正濱遊客中心服務櫃台兌換，下雨天積木再＋1，還送「亭仔咖[email protected]」50元折價券。

這次活動合作店家有：駁船咖啡、寂人甜食、525酒食館、CASA PICASSO、海那邊、小島走走、圖們咖啡、Ruth Coffee Roasters、找到幸福咖啡店、熊豆咖啡、閒聊甜品、冰火菠蘿油、喜舍咖啡、閒閒、叁坪 Sanpin、默默吃 MER CAFE'、河豚很多、下麵、海漾拾光等，種類眾多應有盡有。

曾姿雯強調，市府與在地業者一同推出的「亭仔咖[email protected]」，結合通訊軟體與雨量監控數據，在下雨天時，依據大雨跟小雨送出各店家的優惠折扣，民眾只要掃描QR Code即可使用，快速又方便，店家優惠種類繁多不論是消費折扣還是餐點贈送，最低下殺85折，歡迎大家掃碼加入亭仔咖，最重要的是，歡迎民眾秋冬遊基隆領取優惠、享受基隆專屬雨天福利。