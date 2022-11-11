新北市長侯友宜今攜手子弟兵、土樹三鶯市議員候選人呂家愷前往北大特區掃街，沿途有不少熱情支持者打招呼，其中今日遞補當選市議員的王明麗也陪同掃街。（蔡雯如攝）

侯家軍選情告急，新北市長侯友宜今攜手子弟兵、土樹三鶯市議員候選人呂家愷前往北大特區掃街，沿途有不少熱情支持者打招呼，其中今日遞補當選市議員的王明麗也陪同掃街，她將呂家愷視為接班人，大力催票，侯友宜也高喊呂選情危急，盼民眾給新人機會。

侯友宜請假後行程滿檔，積極為黨內青年催票，他今日前往三峽區大義路，與呂家愷沿途掃街，不少熱情民眾搶著合照、簽名，侯友宜、呂家愷都展現超高親和力，配合民眾要求。

據悉，本次土樹三鶯選區市議員17人搶10席，競爭激烈，呂家愷故鄉是鶯歌，但鶯歌有綠營新人卓冠廷、無黨籍現任市議員蘇泓欽，加上泛綠歐金獅回鍋再戰，搶攻票源較難，另外土城、樹林都已有現任議員固守，突破選票較為困難，因此呂家愷也與深耕三峽的王明麗合作，希望承接對方基本盤。

王明麗今更在宣誓就職典禮表示，她下一屆沒有要再參選，「呂家愷是我的接班人，要把議員的棒子傳承給他」，讓三峽跟鶯歌能有自己的議員。侯友宜今掃街時也向大家喊話，呂家愷選情真的危急，希望大家給新人機會，全力拚，讓年輕人有機會為故鄉服務。