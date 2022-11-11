苗栗縣政府大力推動「1鄉鎮1特色公園」，泰安鄉選在傳承原民文化的泰雅文物館旁，新建「WAKHUL」親子公園，特別擇民國111年11月11日的11時11分舉行祈福啟用典禮。這處親子公園從名稱到設施造型、圖騰和內涵，都「原味」十足，正好與呈現泰雅文化精髓的文物館兩相輝映，未來兼具遊憩休閒及帶動觀光發展的雙重效益。

縣府原住民族事務中心主任蔣意雄指出，「WAKHUL」在泰雅汶水語為穀倉高腳屋，係部落用於貯存小米、玉米、高粱等食物的糧倉，是部落豐衣足食的象徵。

遊憩設施的溜滑梯建置在基地中心，滑梯則加入山豬圖樣，凸顯山豬是部落重要的食物來源，象徵著分享的喜悅；滑索是以部落女性操作織布機為發想，帶有溫暖及族群歸屬感的內涵；沙坑上的遮陽罩以泰雅族祖靈之眼的菱形圖騰設計，代表祖靈會庇佑保護遊憩民眾。

徐耀昌表示，縣府持續落實1鄉鎮1特色公園政策，將地區公園更新並汰換老舊或不合實際需求的設施，許多鄉鎮市重新啟用全齡化設施後，都普受鄉親喜愛。

今天揭幕啟用的「WAKHUL」親子公園與緊鄰的泰雅文物館，都在群山和綠水環抱之中，景色怡人、空氣新鮮，是親近並體驗泰雅文化及休憩的好場域，因此別具內涵與效益。徐耀昌另透露，在揭幕的良辰吉時，他也當阿公了，也是雙喜臨門。

徐耀昌表示，「WAKHUL」親子公園佔地4626平方尺，耗資2150萬元，設施呈現族群本身文化特色，其經費是各鄉鎮市特色公園之冠，加上配合縣議員黃女娥爭取學童快樂早餐等，都是縣府重視原鄉和部落文化及相關權益的最佳實證。

他帶領來賓為揭幕後，一旁觀看率先體驗的小朋友遊玩各種遊戲設施，並歡迎大家多利用公園設施，但也要愛護裡面一草一木和各項設施，讓下個遊客也能充分享受休憩樂趣。縣議員黃月娥特別讚許徐耀昌在原住民族事務的關心，尤其每年預算有增無減。

啟用典禮由清安國小表演迎賓舞拉開序幕，接著由頭目帶領來賓祈福，隨後聯袂拉開布幕呈現有公主與勇士可愛公仔的入口意象，來賓包括議長鍾東錦團隊秘書簡賢福、議員黃月娥、楊文昌夫人及文化協會和企業代表多人。