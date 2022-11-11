九合一大選進入倒數，QuickseeK快析輿情資料庫今天（11日）預測全台縣市長最新得票結果，國民黨將拿下15席、民進黨5席、民眾黨1席、無黨籍1席。民進黨在北台灣將全敗；國民黨將拿下基隆市、台北市、桃園市等，新竹市則由民眾黨勝選。

QuickseeK快析輿情資料庫創辦人黎榮章今(11日)在《大數據觀測：QuickseeK 2022九合一大選搶先預測》講座中，公布縣市長選舉大數據的最新預測結果，黎榮章指出，基隆市、台北市、桃園市、新竹市、宜蘭縣、苗栗縣為今年選戰熱點，以目前的預測結果來看，第一名與第二名候選人差距都不到5％。

針對台北市長選情，黎榮章指出，民進黨候選人陳時中被爆「鹹豬手」爭議，對他具殺傷力，辯論會後，陳時中的網路好感度是0.51，為3位主要候選人中最低，預測他已經出局；而無黨籍候選人黃珊珊聲量並沒明顯起色，難吸藍綠選民的選票，因此，台北市目前的預測結果，蔣萬安以38.1%的得票率勝出。

至於桃園選情，黎榮章表示，民進黨候選人鄭運鵬標榜他是桃園市長鄭文燦接班人，鄭文燦的捷運綠線動工、改建圖書館、育兒等政績在網路上好感度高，雖目前預測數值，張善政以43.1％得票率險勝鄭運鵬的40.8%，但鄭運鵬的「政績牌」仍有時間醞釀，因此，張善政實際上並非穩定當選。

另外，新竹市選情，黎榮章指出，民眾黨候選人高虹安的助理費爭議，網路上聲援與批評聲量大約五五波，並未讓高虹安「一刀斃命」，加上國民黨候選人林耕仁突收手，可能讓這議題就此打住。目前預測數值，高虹安為39.1%、沈慧虹35.9%、林耕仁24.9%。

至於基隆市選情，預測謝國樑將以48.2%的得票率勝蔡適應的43.6%。

針對苗栗縣選情，黎榮章也指出，目前預測，無黨籍候選人鍾東錦仍以35.6%得票率贏民進黨候選人徐定禎的31.2%。

該網站更預測年底大選各黨拿到的席次，國民黨將拿下15席，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣；民進黨5席，包括嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣；民眾黨則拿下新竹市1席；無黨籍拿下苗栗縣1席。

該民調預測結果是引用TPOC台灣議題研究中心選情預測網站數值，該網站結合QuickseeK快析輿情資料庫的的網路聲量數據，以及多家民調單位的民調資料，提供22縣市首長得票率預估。