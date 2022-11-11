俗話說「時事造英雄」，去年股市熱絡造就許多少年股神，但誰也沒料到今年會有一票人跌下神壇。一名女網友崩潰表示，原本論及婚嫁的男友工作穩定，炒股暴富後果斷離職，但好景不長，男友今年在股市裡翻船，還染上賭癮、酒癮，甚至對她又打又罵，讓這名女網友感到心碎，最後只好忍痛分手。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，交往多年的男友收入不多但工作穩定，幾年下來也存下百萬積蓄。後來男友開始投資股市，恰好碰上大盤指數不斷創新高，收入一度比原本的年薪還要高，也因此讓他決定辭去工作在家專心操盤，「他覺得自己股神再世，馬上跟已經待了5年的公司請辭」。

起初男友獲利頗佳，但只過了短短半年，就連本帶利地把所有錢吐回股市，甚至一度考慮投入緊急生活預備金攤平損失。對此，原PO苦口婆心，建議可以先找工作，閒暇時間再來操盤也無妨，但男友竟破口大罵，甚至還對原PO拳腳相向，更誇張的是，男友疑似為了紓解壓力，居然還染上了賭癮及酒癮。

「或許是習慣了短期暴富，一個月5、6萬的薪水，他根本看不上眼」。原PO表示，這段期間都是由她負擔兩人的生活費，雖然和男友曾一度論及婚嫁，「但真的不知道要怎樣讓他對股市死心，找回原本的生活」，原PO最後只能選擇分手。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「量力而為是投資，不自量力是博弈」、「海水褪去，就知道誰沒穿褲子」、「問題不是股市，是他對抗不了人性，又沒那個能力」、「男友不會止損沒關係，至少妳止損了，要不然會跟著套牢人生」。

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