台南市昨天發生槍擊案，歹徒在兩地連開88槍，國民黨立委賴士葆今指出，行政院長蘇貞昌9日剛誇口治安滿意度提升，「偏偏黑道不給面子」。他質問，兩年前台南高雄連續槍擊案，蘇貞昌怒拔兩市警察局長，現在兩市再傳更多槍擊，蘇貞昌會不會震怒？要不要再如法泡製？

賴士葆在臉書發文說，治安怎麼了？台灣嚴格的管制槍枝，卻見槍聲此起彼落。8日高雄黑幫談判，開15槍，警方破案起出強大槍枝火力。蘇貞昌9日才在治安會議上誇口，國內治安在行政團隊的努力下，滿意度獲提升，偏偏黑道不給面子，隔天台南市學甲地區發生歹徒持衝鋒槍在民進黨中執委工廠及民進黨市議員候選人總部，8分鐘掃射 88槍。

賴士葆大酸，「蘇貞昌才說誰敢作奸犯科，政府必定徹底打擊；歹徒行徑囂張，完全無視公權力存在。」

賴士葆說，兩年前，因為台南、高雄連續發生黑幫槍擊殺人案，蘇貞昌宣示不容街頭暴力，火速拔官兩市的警察局長。治安卻是每況愈下，這次台南、高雄爆出更嚴重的槍響，蘇貞昌要不要再如法炮製、重施故技？

賴士葆指出，去年民進黨台北市黨部評委召集人之子趙介佑是北聯幫成員，涉多起毒品詐欺案，還把警局當自家廚房，掀開民進黨黑道集體入黨的內幕及警紀沉淪的亂象。屢見警方與黑幫把酒言歡，日前爆發的警大校長和北市前中山偵查隊長都出入地下匯兌主嫌郭哲敏的豪華招待所，警方攻堅之前，郭嫌早已潛逃出境。

賴士葆批評，蔡政府上下忙著選舉，蔡英文喊出「終結黑金」，只是針對藍營執政的縣市，卻任憑黑道到處拔槍挑釁公權力、以及詐騙集團集中營式凌虐求職者致死、放任警紀敗壞沉淪而束手無策。