民進黨彰化縣長候選人黃秀芳11日在溪湖鎮市場拜票和車隊掃街，呼籲選前最後一哩路，要把支持熱情傳遞出去。（黃秀芳競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳11日在溪湖鎮市場和車隊掃街拜票，指出菜市場拜票是最根本的民調，感受支持，呼籲選前最後一哩路，要把支持熱情傳遞出去；縣長王惠美也到華陽市場拜票，受到歡迎，並透過臉書，傳遞彰縣府勇創新局，拿下諸多第一。

黃秀芳11日由縣議員候選人歐陽蓁珠、劉珊伶陪同，上午赴溪湖果菜市場、第一市場拜票，有駕駛搖下車窗比出相挺手勢，也有人鳴喇叭支持，機車族刻意停車要求握手，下午則由前鎮長楊福建陪同在溪湖街頭與2名議員候選人車隊掃街。

黃秀芳說，參選後一次又一次，走遍26鄉鎮市，聽到許多民眾說，過去4年彰化在空轉，她聽到心情也很複雜，她要告訴鄉親「改變的力量掌握在我們自己手裡」，讓選票做選擇。並指出將透過推動社會住宅及青年、青農貸款利息補貼等政策和完善育兒環境，創造就業和投資環境，減輕年輕人壓力和負擔。

王惠美也拜訪華陽市場拜票，指出平常說「彰化很有料」，但這次要換一下，是「彰化有好料」，來逛市場上百攤可以選擇，就知道化有好料是最佳典範。

王惠美並透過臉書，「111年11月11日，彰化第1報告給您」指出勇創新局、彰化要贏是推動彰化縣政的態度，彰化的改變逐漸顯現，空氣品質PM2.5，從23.5降到14是全國下降最多。彰化生育補助3萬元全國最高，正在快速布建公托、育兒館，各級學校的英文與AI教育。彰化縣治安安評鑑連續16年獲得特優，縣民的休閒娛樂活動也是非六都第一名，音樂會、展覽、市集、博覽會、話劇公演，積極規劃民眾的藝文生活，讓縣民休假日有放鬆的好去處。