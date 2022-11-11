李昂作品《北港香爐人人插》出版25周年，香港漫畫家柳廣成跨界重新以漫畫形式演繹，漫畫2022年10月正式出版。11月11日由李昂、靜宜大學及中興大學共同策畫的「《北港香爐人人插》那些未收入書中的漫畫展」，在興大「李昂文藏館」舉行開幕式，展覽至2023年9月。

以《殺夫》、《迷園》為代表作的台灣作家李昂，前陣子日本共同社聯絡她，認為她獲得諾貝爾文學獎呼聲很高，今天出席活動一開場，李昂即開心表示，她覺得台灣被看見了。

現場活動，李昂、漫畫家柳廣成、中興大學副校長楊長賢、講座教授邱貴芬、人文社會科學前瞻研究中心主任蔡東杰、圖書館長溫志煜及靜宜大學台灣文學系主任黃文成等人，共同為特展揭開序幕，現場由李昂親自解說導覽。

李昂表示，當然展出的是沒有收入漫畫書中，那很色情的漫畫當然這裡沒有展出，絕對不是傷風敗俗，是推廣台灣創作的自由，象徵更多的藝術嘗試有更大的空間，《北港香爐人人插》以漫畫方式呈現，再來看展，相得益彰。

柳廣成運用鉛筆創作，以不同軟硬深淺的鉛墨及力度，刻劃李昂的經典作品。展覽中將可見其如何設定人物，以及從過程到完稿的歷程。

《北港香爐人人插》中對於林麗姿的爭論，李昂以女性凝視的角度書寫2句描述，但柳廣成站在男性的立場鋪陳畫了4頁，可見男女不同之差異視角，可能產生截然不同的人物詮釋結果。最後，李昂徵得柳廣成同意，抽掉爭議的4頁篇幅，讀者們可以來漫畫展親眼看看未收入書中的4頁漫畫，體會兩性差異的視角，以及對於主角人物的不同的理解。

《北港香爐人人插》那些未收入書中的漫畫，於中興大學內「李昂文藏館」即日起展出，盼讓更多人了解李昂的創作理念及認識台灣文學，為有助於釐清創作理念，特展於開館時段開放參觀，採預約方式。