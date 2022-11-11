民進黨台中市長候選人蔡其昌今天成立青年應援團，蔡其昌批評盧秀燕上任後取消青年議會，青年事務局至今「連影子都沒看到」，承諾自己上任後會儘速成立青年事務局，重新建立青年與市府的溝通平台。研考會則回應，盧市長上任後即實施「青年入府」的理念，執政首年就成立全台規模最大的「青年事務諮詢委員會」，是市府最年輕的智囊團。

蔡其昌說，盧市長上台後取消青年議會，等於取消青年向市府表達意見的平台，青年事務局至今也「連影子都沒看到」，這都讓青年未來沒有管道參與市政，未來自己上任後一定儘速成立青年事務局，重新架構青年與市府的溝通平台。

蔡其昌表示，除青年事務局外，社宅興建要快速、大量、平均分散、地點及生活機能俱佳，4年至少建8000戶，這是能讓年輕人在房價高漲的情況下還能留在台中的重要政策，也是未來施政的重中之重；免費營養午餐減輕年輕爸媽的負擔；公園改造讓台中的公園更好玩，也是要符合爸媽們的需求。

研考會表示，盧市長上任後即實施「青年入府」的理念，執政首年就成立全台規模最大的「青年事務諮詢委員會」，邀集百位15至35歲的青年成為市府最年輕的智囊團，不但共同討論公共議題，更能直接影響政策執行，外界有人誤傳市府沒有管道與青年溝通，恐怕是不夠了解青諮會的政策及運作所致。

研考會指出，青諮會歷經2屆運作，特別關注青年議題，青年提案更已近150件，其中置入市府政策的參採率超過8成以上，顯見市府團隊突破以往的形式及口號，真正讓青年聲音進入政策的討論和執行；青諮會的整體運作中，市府團隊看到青年除了關注青年議題之外，在長照、公托公幼、社會住宅、智慧交通等政策也有許多創新的想法與建議，為市府的決策帶進更新的視角。