有親綠側翼臉書粉專「無良公關公司」貼出一份文件，影射國民黨計畫找狗仔偷拍陳時中，文件還有國民黨候選人蔣萬安及北市議員徐巧芯等人簽名。徐巧芯立刻至警局報案提告，她強調，除了刑事以外，也會求償民事，已經有人開始向她道歉，道歉的可能求償5萬或10萬，沒有道歉的就是50萬起跳，有留言的一個都別想跑！

親綠側翼臉書粉專「無良公關公司」9日貼出一份文件，影射國民黨計畫找狗仔偷拍民進黨台北市長候選人陳時中，文件還有國民黨候選人蔣萬安及北市議員徐巧芯等人簽名。經徐巧芯等人報案後，「無良公關公司」粉專道歉，但陳時中10日上午強調此事與團隊無關。

因此，徐巧芯再披露LINE對話截圖，管理員tag「無良公關」，安慰不用關閉粉絲頁；接著「無良公關」回覆「是阿中競辦要求的」，又迅速收回訊息。徐巧芯嗆「陳時中團隊還想跑啊？」

民進黨前立委郭正亮昨天看不下去，也痛斥陳時中「丟臉！」陳時中的競選總部有人必須負責，這是有刑責的，「偽造文書」和選罷法「意圖使人不當選」肯定成立！

徐巧芯今（11）日在《新聞大白話》直言，她長久以來想把側翼抓出來，這次看到機會立刻衝去警察局，不惜花律師費，要他們一個個站在面前，想要知道他們平常在做什麼工作，為何每天在臉書造謠？

「我現在告4個人，一定找得到人」，徐巧芯強調，還有30個人在整理資料，再補到地檢署。每一個都要告，每一個都要出來，大家聊一聊！

「我們就在法院辦側翼同樂會」徐巧芯說，想要道歉的可以私訊她，但還是會提告，酌情和解；想要轉汙點證人也可以酌情處理。

徐巧芯強調，除了刑事以外，也會求償民事，現在就是50萬、100萬起跳，沒有在求償一元的！道歉的可能5萬或10萬，沒有道歉的就是50萬，有留言的一個都別想跑！