新北市將國外DJ警察的觀念引入，由婦幼隊及少年隊成立「行動DJ警察」。（新北市警察局提供／李奇叡新北傳真）

2022新北歡樂耶誕城今登場，是南韓梨泰院踩踏事故爆發後，國內首場大型活動，新北市警察局投入大批警力維安、防踩踏，除運用科技動員空拍機掌握會場狀況，警犬隊及霹靂小組維安警力也在周邊待命，更將國外DJ警察的觀念引入，由婦幼隊及少年隊成立「行動DJ警察」，在人潮最多的竹筍區連通道疏導人群，而女警悅耳甜美的聲音，也形成另類「嬌點」。

新北市警察局為執行2022歡樂耶誕城維安工作，特別分析韓國梨泰院事件發生原因，並參考日本東京澀谷日前舉辦活動造成大批民眾湧入，日本警視廳慎防意外發生，在大街小巷都加派警力，還有「DJ警察」，爬到警車頂點，從高處用大聲公引導人潮疏散的經驗，故此次特別改良成為「台版行動DJ警察」，由於耶誕城活動會場無法像日本澀谷將大型警車停放在會場中央，因此特別針對會場人潮最容易發生危險的竹筍區下方及連通道，由婦幼警察隊跟少年警察隊成立「行動DJ警察」，提醒民眾上下樓梯不要推擠，更要注意身邊財物。

婦幼隊女警想出台詞「歡迎來到歡樂耶誕城，注意左右好路程。在這冷冷的冬天出來走走，牽手牽好快樂齊步走。請大家依序排隊，才能更快拍出網美照。先下後上，有序排隊；你推我擠，絕對擁擠。在擁擠也要保持排隊的優雅，莫擠莫推不跌倒。有序等待，彼此關愛；你若插隊，絕不厚愛。」並穿戴整齊制服，肩上配著肩燈，拿著廣播器穿梭在人潮中宣導。

今天首日勤務由副隊長傅春蓮及女警韓淳羽、林映岑擔任，她們活潑可愛及極具親民的舉動，也吸引許多民眾要求拍照。新北市警局長黃宗仁說，這次歡樂耶誕城，警察局要竭盡所能讓所有來參加的民眾都能絕對安全，也請民眾配合警察同仁的指引，不要有推擠的動作發生，希望所有市民都能在耶誕城玩得開心，留下一個最美好的回憶。