朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶，過去曾多次邀請阿瑪丁達來台，兩團之間有深厚的友誼，會後朱宗慶也到後台和團隊問候，並和成員左坦（Zoltan Racz）相擁。（朱宗慶打擊樂團提供）

匈牙利阿瑪丁達打擊樂團（Amadinda），過去曾多次來台演出，和台灣有深厚友誼。（朱宗慶打擊樂團提供）

過去曾多次來台演出、有世界五大打擊樂團之一美譽的匈牙利阿瑪丁達打擊樂團（Amadinda），在美國印第安納波利斯10日晚間，於「世界打擊樂年會」舉辦專場演出，演出前特別宣布這是樂團的最後一場演出，也因此為觀眾準備了近兩小時的曲目，要大家聽個過癮，驚喜的是，樂團回顧影片也秀出了過往在台北國家音樂廳演出的畫面。

朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶，過去曾多次邀請阿瑪丁達來台，兩團之間有深厚的友誼，會後朱宗慶也到後台和團隊問候，能在疫情下重逢，他和成員左坦（Zoltan Racz）相擁，並詢問最終場演出一事，「這件事情是真的嗎？」

朱宗慶表示，今年參加國際打擊樂藝術協會舉辦的「世界打擊樂年會」，感觸特別深，是2020年疫情發生以來，難得可以再和來自世界各地的擊樂好友們相聚。

10日晚間大會也安排「PAS名人堂」及「教育終身奉獻成就獎」頒獎典禮，朱宗慶過去也曾在2009年獲得協會頒授教育終身奉獻成就獎，以及2016年入選PAS名人堂。

朱宗慶表示，看著獲獎者很令他感動，「熱愛打擊樂、為打擊樂努力的人太多太多了，也因為有著整個社群的共同投入，打擊樂才能有今天的發展與成果。」

這趟美國行對朱宗慶打擊樂團也有特別意義，除了是疫後團隊又再度開始恢復國際演出，在資深團員的帶領下，對於樂團裡的新生代成員而言，也是難得的經驗傳承。

今（11）日晚間，樂團即將要在印第安納波利斯時間晚上8點（台灣時間11月12日上午9點），在年會以專場音樂會登場，和世界各地的打擊樂音樂家交流。