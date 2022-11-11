九合一選舉前新竹棒球場、桃園運動中心興建工程爭議引起輿論撻伐，牽動全台選情，沒想到桃園又出現另一起工程轉包爭議。一家「豐厚工程行」向本報投訴指稱，「升皇營造有限公司」承包「桃園市府的外牆整修拆除」後轉包，由他們進行拆除作業，工程款約300至400萬元遲遲無法請款，投訴主管機關桃園市府也不願意協助。

「升皇營造有限公司」則回應無惡意拖欠工程款，是因該公司未能遵守雙方工程合約內容，未履約完成就逕自違約退場。但「豐厚工程行」表示，「升皇公司」在工程過半後，開始諸多刁難，實有「被迫退場」之感。

拆除後的鋁製品也不見了。（圖／投訴人提供）

據查，其桃園市府外牆拆除工程分9階段，111年5月已完成第三階段，但因升皇公司一直要求豐厚趕工，清運廢棄物工作已至第五階段，但升皇公司卻只願付至第三階段清運費，還將其他承包商所丟置的廢料一概推給「豐厚工程」承擔。

其在二期工程作業期間「豐厚工程」無間斷施工，期間遇到天候、漏電等其他承包商影響施工之各種問題，經多次反應給升皇公司，都被置之不理，導致豐厚工程工班無法施作，因此被迫於111年2月短暫停工，先行讓鐵工廠商施做。而停工事由在告知升皇公司後卻遭忽視，豐厚公司工程期間因安全考量，不斷建議注重安全，但升皇工務卻以「桃園市府要趕工！」為由拒絕。

豐厚工程強調，投訴無門，透過市長信箱爭取權益，但至今仍未收到桃園市政府的回覆。且依循合約：「回收五金與廢棄物可變賣補貼豐厚拆除工資。」但「升皇」在工程後期改稱：「拆除後廢棄物中，有價回收物屬於升皇公司。」要求歸還，並在溝通時表示「是桃園市府的人要的！」來加以塘塞，這不只無法請款，甚至連拆除後的回收物，也被載走，等於白做工，不禁懷疑，是否「升皇公司」故意刁難欺騙承包商，嚴正呼籲桃園市政府有關單位查明。

遭指控的廠商「升皇營造有限公司」則回應，公司對陳情廠商(豐厚工程行)並無惡意拖欠工程款情事，本公司因認為豐厚工程行已無力履行契約，因此以書面及電話聯繫該公司，告知權利及義務，且已依契約規定善盡協調之責。

豐厚接獲回應則表示，合約明訂回收物歸屬豐厚，並在現場數次強調工安問題，但現場工務無法處理及改善來協助廠商施工順暢，導致工程進行受阻，而營造商升皇公司卻違約載走有價回收物，苛扣下游廠商，積欠工程款，還將責任推給桃園市政府，小市民盼市府官員出來說明回覆是否如升皇公司所言。