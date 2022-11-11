男星曾治豪是已逝秀場笑匠賀一航的兒子，愛唱歌的他以第六屆《超級星光大道》第十名身份出道，但入行後星路沒太順遂，因此還會到餐廳駐唱和開直播等，努力增加曝光度；曾治豪今（11日）無預警自曝前兩天發生車禍，被汽車追撞險遭輪胎輾過，就醫治療返家後，還出現鼻孔不自覺流血水症狀，但慶幸自己「還活著」。

曾治豪在臉書發文，前兩天騎電動車去朋友家牽車，遇到一輛汽車突然打右轉燈，下秒車身就撞上他，強調若不是有安全島擋住，輪胎就可能壓過他的頭或是身體，後果不堪設想；所幸曾治豪有戴安全帽，儘管有輕微腦震盪但無大礙，但返家後鼻孔居然會不自覺流血水，讓他嚇了一大跳。

除了透露自己病況外，曾治豪也上傳車禍後的傷勢照，手肘和手臂的傷經過處理後，已有好好包紮，而其中一邊的鼻子還用衛生紙塞住，似乎是為了止住流出的血水。

不過，昨日再去醫院照X光，詢問自己車禍後身體狀況，醫師反而稱讚曾治豪，「你的骨頭長得比一般人好又強壯耶」，讓他聽完哭笑不得。曾治豪也在文末表示，「馬路三寶無所不在」，更說這是不幸中的大幸，很感激自己還活著。