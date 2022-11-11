每年雙11光棍節都是民眾搶優惠的重大節日，新北市農業局今與「台灣好農」電商平台合作，舉行新北農友電商媒合說明會，輔導農漁友經營電商銷售，讓民眾在家也能輕鬆買到產品，其中台灣好農也針對新北農友推出優惠一站式上架方案，並推出滿千送百優惠，增加新北農漁特產買氣。

農業局指出，受疫情影響，產業出現版圖位移的狀況，電商通路趁勢興起，經濟部統計，台灣電商零售額年增率在疫情爆發後出現明顯提升，2020年、去年電商零售額年增率分別為26.68％及22.09％，使得各大品牌紛紛投入電商，農業局也趁勢推出「美味農業得來速」，與各農漁會夥伴、青農合作，推廣電商、團購和新媒體直播拍賣，讓民眾輕鬆買到超值蔬菜箱及冷凍海產。

新北市農業局為了拓展農漁友銷售通路，今天與網路購物節、台灣好農合作，舉辦農友電商平台媒合說明會，介紹電商趨勢、分享電商經營實務經驗，增加農漁友對電商平台的了解。

台灣好農董事長江衍宏表示，台灣好農平台成功推廣台灣農漁產品外銷，將台南麻豆文旦、台東鳳梨釋迦以及夏雪芒果等農產品行銷至星港澳日等多個國家，拓展海銷市場，今天也針對新北農友推出優惠一站式上架方案，農友開店自付額費用會用在投放等值Google廣告宣傳曝光，未來會持續與新北市合作推廣農漁產。

另外，在雙11節慶期間（即日起至11月14日），平台也推出單筆結帳金額滿2000元送300元折價券的優惠，民眾也可用優惠價格買到東成茶葉、鮮物本舖等新北優質農漁產品。

參與媒合會的淡水區漁會主任李蕙妤說，漁會2004年推出「淡水魚藏」自有品牌，主打吻魚鮮醬、干貝XO醬及櫻花蝦XO醬，透過漁會實體通路銷售外，這次學習到多項農漁產品外銷經驗，對於品牌行銷推廣益處多多。

農業局長李玟表示，新北市幅員遼闊，農漁產品多樣豐富，市府秉持「先創通路，再開農路」政策核心，希望推動農漁產品品牌化，此次媒合「台灣好農」通路是很好的契機，希望打造新北市農漁產品品牌，拓展國內外銷市場。