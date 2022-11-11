高雄市長政見辯論會即將登場，國民黨高雄市長候選人柯志恩11日勘查場地時，發現主辦單位竟將背板「高雄」的英文單字拼錯，柯陣營痛批，高市選委會連高雄的英文都可以拼錯，顯示對選務不用心。對此，選委會回應，他們11日確認場布時，就發現廠商製作的背板有漏字，並要求廠商更正完成。

柯志恩表示，她身為高雄市長候選人真的不忍看到錯誤的高雄英文拼音在公辦政見發表會上模糊焦點，淪為全國笑柄，因此，當下立即提醒選委會。她也酸，自己在競選期間，常因為小口誤就被綠營說成「不熟高雄」，如今連公辦政見辯論會背板都可以把高雄的英文單字拼錯，恐怕選委會才是真正對高雄不熟悉。

柯志恩強調，選委會主委是高雄市長陳其邁的市府祕書長，他竟然連高雄的英文都可以拼錯，顯示他們對於選務的粗心與不用心，此事更凸顯了高雄雙語教育的重要性，未來她擔任市長一定不會讓這種烏龍事發生在高雄。

對此，高市選委會表示，該案承辦廠商為了辦好此次政見發表會，已經連續於現場籌備多日，選委會11日至現場確認相關場布時，就發現廠商製作的背板英文字拼字漏掉1個字母，已要求廠商更正完成。選務工作不只是選務人員用心，同時需要廠商協力，高市選委會秉持戰戰兢兢的態度，做好選務工作，任何細節均審慎應對。