檢警偵辦台南學甲槍擊案，經檢方核發拘票後，已拘提1名共犯郭姓男子到案，並於複訊後以違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法恐嚇罪，向台南地方法院聲請羈押。目前警方專案小組正全力追緝開槍男子到案。

檢方指出，郭姓男子與身分不詳的槍手騎乘機車，於11月10日凌晨2時58分許，先前往郭男先前位於學甲區頂山寮的公司，持長槍瞄準建築物掃射58發子彈後，再於3時6分許前往學甲區中正路台南市議員謝財旺的服務處，持相同的長槍，再對服務處的鐵門掃射30發子彈，之後騎乘原機車揚長而去。