民眾黨新竹市長候選人高虹安日前因過度疲勞住院，卻請假與新竹縣長楊文科見面引議。高虹安出院後今到客雅里拜票，晚間首場公開行程到慈雲路夜市。針對近日「小金庫」爭議，高虹安表示已多次發聲明，但立委柯建銘持續視而不見，對高虹安「未沈先判」，相信檢調、司法都會公正來處理。

高虹安出院後晚間首場公開行程到慈雲路夜市辦政見說明會，針對公積金的來源、使用內容等，她表示，不管是媒體的應答，或者社群網路上，都多次發表聲明，但柯建銘持續視而不見，又運用其媒體、社群網路力量，持續來對高虹安「未沈先判」，沈是沈慧虹的沈。

高虹安也說，相信檢調跟司法都會公正處理，但也希望柯建銘不要用這樣的方式，嘗試指揮檢調、指揮司法辦案，她認為相當不妥。高也說，聲明提出後，也會努力讓各界相信高虹安是清白的，也做過相當多次澄清，希望柯建銘對自己的一些言論也適可而止。

針對公費助理請病、事假被扣薪後，須將被扣金額存入「辦公室基金」，高虹安則說，稍早已澄清，立法院並沒有完整人事考勤的制度，不像一般企業的公司，如果同仁請假、遲到，在人事系統都會自動扣薪水，立法院本身只有一句話是交由勞基法。

高也說，所以當然每個立委辦公室都會有內部管理制度，不然如果同仁無限期請假、遲到，也會造成其他同仁困擾，相關的內部管理制度，也是主任跟同仁大家一起討論出來，如果有一些同仁請假過多或遲到過多，甚至沒有完成辦公室的工作，這都是辦公室正常的管理制度，外界不用放大解讀。

至於台北市長柯文哲嗆沈慧虹智商低，沈慧虹今回擊上樑不正下樑歪，高虹安則表示，柯文哲應該是看到最近一連串，已經累積30-40件抹黑高虹安的事情，也是相當多不捨跟心疼，所以不小心又口出失言的狀況，大概也能夠理解，不過當然如果失言就是道歉，失言的部分也沒關係，就是面對就好。