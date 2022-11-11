年底大選將至，各候選人猛拋政見搏支持，但「六堆忠義聯盟」稱3名屏東縣長候選人缺少客家政見，為此，國民黨籍蘇清泉指出，他曾數度公開承諾若當選一定聘客家子弟任副縣長或祕書長等重要職務，客家政見也已研擬完成，將適時公告。

六堆忠義聯盟表示，中央客委會在前瞻國建計畫中，提出「靚靚六堆」的建設藍圖，但始終未見屏東縣政府提出配合的規畫，中央與地方政府對整體建設的政策完全離線，或是中央已核准的建設案，到地方政府就卡關遲滯不行，讓六星級滿意度的縣政佳評大打折扣，讓六堆鄉親感到失望。

為此，六堆忠義聯盟要求屏東縣長候選人，在選前必須公布「客家政見」，並且承諾當選縣長後，會重視對六堆客家地區的地方建設需求與各種權益的平衡，對於中央既定的政策，更要百分百完全執行，縱有困難也要想方設法溝通解決，不能敷衍了事。

此外，六堆忠義聯盟還指出，縣長候選人要顧及六堆客家鄉親的政治權益，以往閩籍縣長會聘任客籍優秀人才擔任副縣長佐政，是不成文的政壇慣例，如吳應文、鍾佳濱等即是，因此，希望縣長候選人將來也能維持此一慣例，以尊重客家鄉親的政治權益。

對此，蘇清泉表示，他曾數度在公開場合承諾，他如果當選縣長，一定聘請客家子弟為副縣長或祕書長等重要職務，以彰顯對客家發展的重視，此外，客家政見單篇業已研擬完竣，待調整融入整體縣政白皮書後，將適時公告，屆時懇請聯盟賜教，嘉惠六堆客家，弘揚客家忠義精神。