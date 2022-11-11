國教院日前審查112學年度小學5年級社會科教科書，出版社被要求得將台灣史放在東亞史脈絡，課本因此被退回重編，書商無法接受，質疑此舉是配合政府的去中國化政策。教育部晚間回應，社會領域課綱並未「去中國化」，除了要讓學生從單一區域的學習，導向全球互動關聯的系統思考與多元理解，更要讓歷史教育擺脫特定意識形態或國族觀念的灌輸，成為培養新世代公民素養的重要學科。

據了解，南一、康軒、翰林等3家出版社，日前將小5社會科教科書送至國教院審查，內容主要配合108新課綱，將提供給明年9月升上5年級的國小學童使用，未料卻接到國教院通知，3家書商已完成編行的6本書（上、下冊）都要重編。

南一書局發言人黃安志今(11)日表示，確有此事，已收到國教院要求重編的通知，但歷史並非偶發事件，如果缺乏清楚的時間軸，擔心學童無法清楚具體地理解歷史脈絡。不過還是會配合官方要求，團隊預計12月底到明年初展開第一次送審，也希望內容能獲得審查委員認同。

黃安志認為，要讓社會科變有趣，是可以討論的，但是國教院這次要求重新編書的做法，內容必須在學生具有一定程度基礎知識的前提之下，才合適用來教學，國高中生是沒問題的，但國小學童是否有能力消化，真的需要再討論。

黃安志也坦言，出版社確實難為，編書主要還是得考量是否符合教學現場的需要，如今國教院10月底通知12月得完成重新編書的工作，各校又即將在明年3到4月選書，實在很擔心無法如期完成任務，如此屆時學校與學童恐面臨沒書可用的窘境。

教育部回應，依據12年國民基本教育社會領域綱要規定，國民小學是採取領域統整設計，應選擇合適主題發展教材，「學習內容」是以「互動與關聯」、「差異與多元」、「變遷與因果」及「選擇與責任」等4大主題軸為統整架構，統整「歷史」、「地理」、「公民與社會」3個學科的相關學習主題。

教育部說明，本次3家出版業者申請審定的國小社會第5冊教科書採分科設計，未能理解與體現以4個主題軸來組織教材的領域主題統整設計，以讓學生學到核心概念與通則，不符合12年國教課綱揭示的領域課程統整設計精神。

教育部強調，本次送審重編，非所指去中國化。社會領域課綱並未「去中國化」，而是讓學生從單一區域的學習，導向全球互動關聯的系統思考與多元理解。讓學生可以本於歷史事實與相關證據所提示的脈絡，客觀地認識探究，並思考未來可能面對的挑戰。讓歷史教育擺脫特定意識形態或國族觀念的灌輸，成為培養新世代公民素養的重要學科。