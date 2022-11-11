台中張姓、周姓男子在博弈網站刊徵才廣告誘騙台人赴泰國、緬甸KK園區從事詐騙，抵達後即遭限制自由，主嫌逼迫成員每日工作16小時，若績效不好、不守秩序，即遭罰站8小時，甚至曾有人當眾被「理光頭」，讓長髮女成員很驚恐，檢警收網逮捕張、周依人口販運等聲押獲准。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵八隊及偵二隊，共同破獲人口販運案，瓦解人蛇集團及查扣現金不法所得，10日持搜索票到50歲張男、51歲周男在台中的住家將其逮捕，當場扣得不法所得現金59萬1000元，另抓到其餘6名共犯。

警方指出，這批有5名被害人於今年3、4月間自桃園機場出境至泰國，再到緬甸KK園區從事電信詐騙工作，遭集團首腦強迫從事詐騙工作，期間若有人不配合從事詐騙工作，便以此為由施以毆打等暴力，5人聯繫在台親友湊足2、30萬元不等贖金獲釋返台，警方循線追查張、周2嫌。

警方持續追查發現，張姓主嫌及其他5名犯嫌組成人口販運集團，以介紹被害人至境外從事打工為由，並協助購買機票及搭機等分工方式，先以誘騙被害人至泰國，再由張嫌胞弟在泰國接應轉介至緬甸「KK園區」內，兄弟檔犯嫌跨境兩地，裡應外合從事不法。

警方指出，被害人因不堪遭暴力對待，要求返國時，張姓主嫌即要求必須支付賠償金才能安排返國，經被害人籌措支付10至30萬不等金額後，才被安排返國重獲自由。

刑事警察大隊偵二隊、偵八隊等幹員持拘票、搜索票將犯嫌查緝到案，共查扣手機5支、筆電及現金59萬1000元等贓證物，全案依刑法妨害自由、人口販運防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。