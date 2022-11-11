新生代創作女聲琳誼（Ring）憑著《俗女養成記2》插曲〈蚵仔麵線〉，驚喜遞補金鐘戲劇類主題歌曲獎，領獎隔日（9日）琳誼登上壹電視《娛樂壹級棒》節目談到摘金心情，表示公布的當天早上，她發現手機不停傳來訊息，剛睡醒的她才得知獲獎，師兄五月天阿信也特別在社群上向她道賀。

琳誼現身頒獎典禮時曾表示要用「蚵仔麵線」來慶功，主持人沈泳吟也特別買了碗麵線為她祝賀，琳誼笑說因為〈蚵仔麵線〉這首歌爆紅，出道1年來各式宣傳活動都會出現蚵仔麵線，意外讓她吃好吃滿一整年。她近期也發行一首名叫〈香菜〉的新歌，「因為吃蚵仔麵線，一定要配香菜啊」，俏皮地向歌迷介紹她的創作理念。

琳誼獲封「行走安眠藥」稱號，在YouTube頻道上經常分享自己的cover作品，她透露在IG收到相信音樂公司邀約才踏上演藝之路，也很幸運一路以來都很有貴人緣，包括阿信、法蘭、旺福都曾合作助陣，更在短短1年憑夯曲〈蚵仔麵線〉鍍金成功，未來星途備受看好。

琳誼是害羞的巨蟹座，面對人多的狀況容易緊張，所以經常去聽其他歌手的演唱會做功課，觀察歌手在空檔時都會和觀眾聊些什麼，經紀人在一旁笑說：「她是在為未來自己開演唱會超前部署啦。」一番話也讓歌迷相當期待。

琳誼也分享最近幸運地搶到BLACKPINK演唱會門票，更透露BLACKPINK是她唯一追的韓團，開啟小小迷妹狀態，琳誼細數自己是從〈Ice Cream〉這首歌開始被圈粉，已準備好明年3月要去高雄朝聖偶像。