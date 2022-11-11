南韓梨泰院上月發生嚴重踩踏事故震驚全球，釀成156人身亡。今天稍早才傳出首爾龍山區警察署情報股長被發現陳屍住家，韓媒最新消息又指出，另一名負責首爾市都市安全的公務員，下午被發現倒臥自家沒有心跳，詳細死因有待釐清。

根據《韓國中央日報》報導，死者為50歲的安全支援科科長，所屬首爾市行政第二副市長下轄的一級單位「安全支援部」，負責地震、安全教育、高溫等應變勤務；警方指出，他今早曾聯繫公司要請病假，不料於下午4時25分被家人發現倒在地上，證實陳屍江南區自宅。

據悉，死者並非當局列在梨泰院事故成立的特別搜查對象名單中，初步排除他殺可能，警方尚在調查極端選擇的背後原因，疑似輕生。

早前龍山警察署情報科被爆出上層涉嫌向職員施壓，刪除公務用電腦內的報告，以致情報科長金某與股長鄭某被傳喚調查；而今早(11)12時45分，情報科55歲鄭姓股長驚傳陳屍水裕洞家中，如今又有一名政府官員身亡，引發外界臆測。