Pocky Wonderland奇幻樂園打破現實走進奇幻世界，囊括悠遊童話、叢林、太空三種奇想場景。（格力高台灣提供）

格力高台灣歡慶1111 Pocky Day，自今（11日）起至20日快閃信義區，在Neo19廣場推出Pocky Wonderland奇幻樂園。Pocky Wonderland奇幻樂園包含近4米高的賓士鍋造型互動體驗區，分別為童趣旋轉木馬、可愛叢林、及Pocky太空世界，還有高達三米的Pocky巨型摩天輪拍照裝置。裝置物造型皆取自Pocky餅乾棒概念，讓民眾打破日常走進奇想的Pocky世界，並放送各式優惠和抽獎活動。

Pocky Wonderland奇幻樂園邀請國民女神泱泱共同迎接111.11.11.11.11千載難逢的奇蹟時刻。泱泱表示：「Pocky盒裝好攜帶，細細長長造型好拿不沾手，非常適合放在包包裡，在空閒時間拿出來與朋友分享。學生時期在下午茶時間拿出來與同學分享，立刻成為班上最有人緣的人！今年非常開心能主持Pocky Wonderland奇幻樂園開園儀式，推薦大家一起來玩，可以拍美照又可以拿禮物，一定會很開心！」

格力高台灣自11日起大方送出1111盒Pocky，而民眾如果於活動當日輸入1111當日限定序號「1111POCKYDAY」，即可獲得點數，並有機會立即線上參加抽獎活動。同時，「打開Pocky，集點Happy」的線上活動也已熱鬧展開中，包含「集點換」及「集點抽」，至今年12月31日止，凡購買Pocky或透過格力高LINE官方帳號開啟活動頁分享給好友完成任務，即可獲得點數，並可於2023年1月8日前集點換、或憑11點集點抽Pocky限量好禮，包含市價1999元的旋轉木馬造型Pocky音樂盒、格力高大禮包、Pocky一卡通；或可憑11點即有機會抽中Pocky音樂盒或Line Points 10點。