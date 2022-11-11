麗寶樂園度區「耶誕新年城」11日點燈，18公尺主燈「米娜瓦之樹」炫麗亮相。（陳淑娥攝）

麗寶樂園度區「耶誕新年城」11日點燈，12月11日將招待世界展望會弱勢孩童與家人一同入園。（陳淑娥攝）

為迎接耶誕節，麗寶樂園度區打造「耶誕新年城」，11日舉行點燈儀式，18公尺主燈「米娜瓦之樹」炫麗亮相，矗立在麗寶OUTLET MALL綠地廣場格外吸睛；一群可愛小兔子在科莫湖嬉戲跳躍，小朋友看得目瞪口呆，這場長達110天的燈光造景盛典，令人彷彿踏入耶誕奇幻之境。

「麗寶耶誕新年城」點燈儀式今晚熱鬧登場，特別邀請金鐘獎戲劇類主題歌曲獎「蚵仔麵線」演唱人琳誼現場獻唱，為活動揭開序幕。

麗寶樂園度假區指出，「光之璀璨－麗寶耶誕新年城」設置3座美麗繽紛燈區， 18公尺的主燈「米娜瓦之樹」，矗立在麗寶OUTLET MALL綠地廣場，每晚5至10點的整點與半點時刻，展開全新且繽紛炫麗的音樂燈光秀，是此次朝聖的重點。

此外，今年更在運河後端科莫湖上設置「光之躍兔」燈區，可愛兔子們搭配燈光與音樂節奏起落變化，開心在湖面嬉戲跳躍，非常療癒；另一個特色燈區位在麗寶福容大飯店前麗寶休息站廣場的「光之璀璨」燈區。

麗寶樂園度假區指出，耶誕新年城活動期間，除了有耶誕燈飾裝置拍照打卡外，還將推出眾多活動與優惠，包括耶誕花車遊行，不用出國就能體驗下雪美景；OUTLET則祭出異國風味耶誕慶典大遊行。度假區各場域包含OUTLET、星巴克鐘樓、休息站廣場，為添增濃厚熱鬧節慶氛圍，特別舉辦街頭藝人大匯演，歡迎大家共襄盛舉。

麗寶樂園度假區在今年耶誕新年城系列活動中，攜手三大公益團體合作，落實CSR企業社會公民精神。12月10 日與台北市建築世代會舉辦ADA公益路跑活動，以行動散播愛分享愛，公益路跑路線涵蓋整個渡假區，藉由運動一同響應公益，為愛而跑，路跑報名費所得將全數捐贈給台東孩子的書屋、三峽小草書屋、財團法人慈懷社會福利基金會等相關單位，讓更多孩童獲得實質的支持與幫助。

另外，12月11日招待世界展望會弱勢孩童與家人一同入園，創造美好的耶誕回憶，也同步響應11月17日世界早產兒日，全台最大天空之夢摩天輪也在今日提早與麗寶耶誕新年城一起點亮夜空為早產兒加油。