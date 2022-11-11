隨著德國總理蕭茲訪中引發的中國政策爭議，各種有關德中經濟脫鉤、降低依賴性的討論成為德國最熱門話題。8名德國跨國企業CEO和董事會主席近日在媒體發表聯名文章強調，與中國合作比對抗更有成果，德國的獨立性不能靠孤立政策來實現，應該繼續利用中國的增長勢頭來推動刺激和加強歐洲經濟，這才最符合德國的利益。

據《德國之聲》報導，包括巴斯夫、西門子、默克、博世、通快、賀利氏、舍弗勒、漢堡港口物流等8家跨國企業集團的高管，近日以聯名發表的方式，聲勢浩大地在《法蘭克福彙報》刊文評論德國的中國政策，倡導德國採取新的中國戰略應該圍繞「在實現（德國）更多的技術領導力、減少依賴的同時，還應該繼續保持對話」。

文章表示，蕭茲訪華引發的公開討論的激烈程度表明，塑造德中關係對德國是多麼重要。觀點交流大有裨益，因為它確保了聯邦政府研議新的中國戰略時可以參考廣泛的觀點和意見。德中建交50年，兩國合作日益密切，互惠互利。中國已經發展成為世界第2大經濟體，德國通過技術優勢、出口和投資為中國的這一發展做出貢獻。中國市場的巨大潛力使德國企業有機會更快地擴大規模，並成功地運作，也由此確保許多德國人的工作和生計。

文章說，台海緊張局勢令人擔憂，必須和平解決台灣問題。新疆的人權狀況與德國的人權價值觀不符。所以按照競爭、合作和制度性對手來區別定義對華關係的做法是正確的。如何在未來在這三者間實現平衡是一項艱巨、但必要的任務。但目前似乎只有強調制度性對手。

文章認為，企業要分散風險、減少依賴性。但是更多的獨立性不能通過自我孤立來實現，只能通過加強增長動力和重新獲得歐洲的技術領先地位來實現。

文章呼籲繼續與中國保持合作和對話，雖然中國也面臨多重挑戰，對華關係也充滿挑戰，但依舊堅信中國基本的增長動力仍會保持下去。退出中國將會斬斷德國的機會。繼續利用中國的增長勢能來推動刺激和加強歐洲經濟，這才最符合德國的利益。

文章最後說，50年的邦交關係展示了德中兩國合作的潛力和挑戰。事實證明，合作比對抗能取得更多成果。無論分歧有多大，都必須通過對話和相互尊重來克服。