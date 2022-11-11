果陀劇場音樂劇《我在詐騙公司上班》11日舉行總彩排，集結楊奇煜、辰亞御、徐浩忠等演員，上演一場搞笑幽默的「以騙治騙」戲碼。（趙雙傑攝）

本劇服裝設計以無害的粉紅色，用於劇中詐騙公司的員工制服，與職業呈現對比感，把角色豐富化創造出更多的可能。（趙雙傑攝）

果陀劇場音樂劇《我在詐騙公司上班》11日舉行總彩排，集結楊奇煜、辰亞御、徐浩忠等演員，上演一場搞笑幽默的「以騙治騙」戲碼。（趙雙傑攝）

集結楊奇煜、辰亞御、徐浩忠等演員，上演一場搞笑幽默的「以騙治騙」戲碼。（趙雙傑攝）

演員徐浩忠（前）飾演大學剛畢業的職場新鮮人，求職誤入詐騙公司，儘管百般不願意，一步步晉升詐騙老手，才發現這個人騙人的世界充斥著謊言與騙術，彷彿沒有是非對錯。（趙雙傑攝）

本劇服裝設計以無害的粉紅色，用於劇中詐騙公司的員工制服，與職業呈現對比感，把角色豐富化創造出更多的可能。（趙雙傑攝）

果陀劇場音樂劇《我在詐騙公司上班》總彩排，集結楊奇煜、辰亞御、徐浩忠等演員，上演一場搞笑幽默的「以騙治騙」戲碼。（趙雙傑攝）

果陀劇場音樂劇《我在詐騙公司上班》11日舉行總彩排記者會，由劇團年輕導演蘇昱瑋執導，將超人氣網路漫畫《我在詐騙公司上班》改編成同名音樂劇，集結楊奇煜、辰亞御、徐浩忠等演員，上演一場搞笑幽默的「以騙治騙」戲碼。

《我在詐騙公司上班》是網路超人氣漫畫作品，原著作者謝東霖以詐騙公司工作日常為故事，帶出「詐騙」其實在生活中無所不在，每個角色刻畫都十分令人印象深刻。而由於台灣社會詐騙新聞層出不窮，果陀劇場因此將之改編成劇，帶來真人版的《我在詐騙公司上班》音樂劇，除了延續原著精神，也加深角色厚度，以歌舞注入新意。

音樂劇劇情描述初大學剛畢業的職場新鮮人(徐浩忠飾)，求職誤入詐騙公司，儘管百般不願意，在老闆(楊奇煜 飾)、美艷女上司(辰亞御)的震撼教育下，一步步晉升詐騙老手，才發現這個人騙人的世界充斥著謊言與騙術，彷彿沒有是非對錯，一場「以騙治騙」的復仇大計與爾虞我詐的三角戀就此展開。