玉置泰會長（左起）、宮本信子，池內万平社長11日出席媒體見面會。（粘耿豪攝）

2022金馬影展特別規劃「致敬：伊丹十三」導演專題，不僅完整放映已故日本導演伊丹十三共10部經典作品4K全新數位修復版本，更邀請伊丹十三遺孀—日本傳奇女星宮本信子，出席今（11日）媒體見面會，宮本信子感性地表示：「伊丹十三導演如果知道自己作品能以4K全新數位修復版本在金馬影展大銀幕首映，一定會很開心，覺得非常幸福。」並透露這是她第2次來到台灣，非常開心能在疫情下來到自己最喜歡的城市。

宮本信子以《女稅務員》榮登日本金像獎影后寶座，她與伊丹十三鶼鰈情深、合作無間，一直是影壇佳話。演技百變的宮本信子仍活躍於影壇，包括《蒲公英》、《葬禮》、《超市之女》、《女稅務員》等經典之作一同登上影展觀眾票選排行榜，堪稱「霸榜女王」，宮本信子被問有沒有最推薦給台灣觀眾的電影，她笑稱太難選了，「每一部作品都像是我每一個孩子，我都非常喜歡，要我排序很困難，很難單純推薦一部給大家」。

宮本信子憶起拍攝《蒲公英》的點滴，盛讚伊丹十三的劇本堪稱完美，並透露片名、主角名字的由來，就是取自於自己最喜歡的花，「蒲公英長在地上，被風吹走也會馬上長出來，伊丹導演知道我的想法後，就把主角取名為蒲公英」，至今仍有民眾會喊她在片中的名字「Tampopo」（日文蒲公英之意），該片多次被譽為史上最偉大的美食電影，開場更有長達5分鐘的「吃拉麵」儀式，宮本信子卻爆料伊丹十三不愛吃拉麵，「但他一直在思考為什麼日本人這麼愛吃，所以才會拍出拉麵製作的詳細過程」。

《葬禮》講述家中老爺爺逝世，一家人協助辦葬禮，卻鬧出一連串荒謬笑話，該片甚至影響《送行者：禮儀師的樂章》、《父後七日》，宮本信子對此表示「葬禮是平常沒緣見到的一些人，因為葬禮聚集在一起，這是我常在想的事，這中間會出現類似所謂的隔閡，雖然悲傷，但又有莫名其妙的事情會發生」，才認為葬禮不應該從頭到尾都很悲傷，中間可能還是會發生一些有趣、莫名其妙的事，「最後在火葬場的戲，看到煙出來，眾人才表現出難過的神情，導演很喜歡這幕，甚至心想『這才是電影啊』」。

本屆影展除了伊丹十三導演的作品外，還有宮本信子主演新片《春心萌動的老屋緣廊》，片中她與17歲少女蘆田愛菜在漫畫店相遇後，最後一起愛上BL漫畫。現實生活中是否也喜歡看BL漫畫？宮本信子笑答：「我一開始不知道BL是什麼，我在片中也是看了很多優秀的BL漫畫，我很喜歡這個角色，是在不知道BL的一位老太太，藉由BL發現自己的興趣，然後跟年輕女生產生友誼，我的角色也不知道自己何時會死，電影最後讓我迎來華麗燦爛豐富的人生，也是我喜歡這部電影的主因」。

宮本信子跟蘆田愛菜是繼《阪急電車 單程15分鐘的奇蹟》後相隔10年再度合作，她笑說當年的蘆田愛菜還是小女孩，一手可以抓住她的手腕帶著散步，沒想到已長成亭亭玉立的少女，2人甚至還要一起為電影獻唱片尾曲，宮本信子則害羞表示，雖然平常是有在唱歌，但都是偏爵士樂，很少接觸流行樂，當時是臨時被製作人要求唱歌，「我們都覺得驚嚇無比，就真的是『不知道該怎麼辦』，如果唱到最後，唱得不好，責任不就會算在我身上嗎？所以就很緊張，只好很努力的練習，幸好順利完成」。

宮本信子除了今晚現身《葬禮》映前開場和觀眾打招呼，明天（12日）也會出席《蒲公英》映後的影人講堂，分享她與伊丹十三導演的合作，暢談精彩的演藝生涯。