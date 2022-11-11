桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人角逐。桃園沿海的大園傳統綠大於藍，YouTuber「桃園孫先生」今天（11日）就在大園區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政以25票領先，鄭運鵬則以11票居次。

桃園孫先生今（11日）在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清等4個選項，詢問「桃園市長會投誰？」結果，張善政以25票領先，鄭運鵬以11票居次，鄭寶清拿到3票排第三，賴香伶0票居第四。

桃園孫先生分析表示。3個月前他曾在大園區進行街頭民調，當時的民進黨桃園市長參選人林智堅拿到26票領先，張善政以20票居次，賴香伶3票排第三。桃園孫先生表示，上次在大園區做民調，林智堅贏，很明顯林智堅比鄭運鵬強。

選擇張善政的民眾表示，「看起來蠻帥的」、「有聽過張善政，其他的人都不認識」、「老實」。

選擇鄭運鵬的民眾認為，「他來這邊8年了，有在做事情，他是桃園人，跟鄭文燦都有在做事情」、「延續鄭文燦政績，這是最重要的」、「他很衝，很像鄭文燦」。