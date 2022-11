由非政府組織「愛與和平地球家」(GFLP)主辦的第6屆「和平詩歌大滿貫」邀集全球10多位藝術家,以多元表演形式呈現心中對和平的渴望與盼望。影片選在美東時間11月11日,也是第一次世界大戰停戰日這天線上首播,蘊含和平與止戰深意。

世界宗教博物館指出,11月11日不只是消費者狂買的「光棍節」,也是第一次世界大戰停戰的日子,而影片特別挑選在這天首播,深具和平、止戰的意義。

今年主題是「來自世界各地的藝術家慶祝和平的多種顏色」(Artists from around the world celebrating the many colors of Peace),影片由GFLP 駐聯合國代表勞倫斯(Laurence Singer)創作,請到獲得兩屆艾美獎的知名製作人基特湯瑪斯 (Kit Thomas)操刀。

GFLP創辦人心道法師表示,曾幾何時人類忘了跟地球的連結,貪婪掠奪以為取之不盡的資源,甚至瞋恨地投下戰爭的武器,因此呼籲以宗教力量,引導人們回歸靈性,終止戰爭、轉換衝突,減少物慾的消費,停止對生態的破壞.讓地球平安、生態永續,世界和平。

宗博館說,GFLP長期目標是播下更多和平的種子,2017年以來已連續6年透過不同主題,舉辦「和平詩歌大滿貫」,號召全球不同宗教與多元文化傳統背景的詩人、藝術家等藝文界人士,以寫詩、朗誦、吟詠、祈禱、歌唱、肢體舞動等方式,分享他們對和平的理解與體悟,藉此傳遞心道法師愛地球、愛和平、靈性生態理念。

活動開場由主持人羅伯特(Roberto Mukaro Borrero)介紹活動,並說明詩歌的重要性,演出陣容也相當吸睛,包括希臘詩歌大滿貫冠軍得主迪米特里斯(Dimitris Stamiris)、加拿大知名詩人特威達(Tawhida Tanya Evanson)、曾獲美國印第安電影節和美洲原住民音樂獎的音樂藝術家威魁(Wayquay Ghostflower)、南非作家娜芳多(Nomfundo Khambule)、居住在西班牙巴塞羅那的羅馬尼的口語藝術家伊奧納(Ioana Lungu)、古典音樂家拉德西卡(Radhika Vekaria)、以音樂鼓舞人心的創作者傑里米(Jeremy Roske)、在智利長大的藝術教育者梅(May Garcés)等10多位藝術家。

宗博館指出,這2 年受疫情影響,活動採錄製影片在線上播出模式進行,期待擴大參與度,今年受到各界熱烈響應,世界宗教博物館、紐約禪空間(Chan Space New York)、紐約非營利組織永續發展委員會、目的地球(Purpose Earth)、統一地球(Unity Earth)、智慧星球傳媒等單位協辦,串流播出的平台及合作單位也相當多。