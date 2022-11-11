由非政府組織「愛與和平地球家」（GFLP）主辦的第6屆「和平詩歌大滿貫」邀集全球10多位藝術家，以多元表演形式呈現心中對和平的渴望與盼望。影片選在美東時間11月11日，也是第一次世界大戰停戰日這天線上首播，蘊含和平與止戰深意。

世界宗教博物館指出，11月11日不只是消費者狂買的「光棍節」，也是第一次世界大戰停戰的日子，而影片特別挑選在這天首播，深具和平、止戰的意義。

今年主題是「來自世界各地的藝術家慶祝和平的多種顏色」（Artists from around the world celebrating the many colors of Peace），影片由GFLP 駐聯合國代表勞倫斯（Laurence Singer）創作，請到獲得兩屆艾美獎的知名製作人基特湯瑪斯 （Kit Thomas）操刀。

GFLP創辦人心道法師表示，曾幾何時人類忘了跟地球的連結，貪婪掠奪以為取之不盡的資源，甚至瞋恨地投下戰爭的武器，因此呼籲以宗教力量，引導人們回歸靈性，終止戰爭、轉換衝突，減少物慾的消費，停止對生態的破壞．讓地球平安、生態永續，世界和平。

宗博館說，GFLP長期目標是播下更多和平的種子，2017年以來已連續6年透過不同主題，舉辦「和平詩歌大滿貫」，號召全球不同宗教與多元文化傳統背景的詩人、藝術家等藝文界人士，以寫詩、朗誦、吟詠、祈禱、歌唱、肢體舞動等方式，分享他們對和平的理解與體悟，藉此傳遞心道法師愛地球、愛和平、靈性生態理念。

活動開場由主持人羅伯特（Roberto Mukaro Borrero）介紹活動，並說明詩歌的重要性，演出陣容也相當吸睛，包括希臘詩歌大滿貫冠軍得主迪米特里斯（Dimitris Stamiris）、加拿大知名詩人特威達（Tawhida Tanya Evanson）、曾獲美國印第安電影節和美洲原住民音樂獎的音樂藝術家威魁（Wayquay Ghostflower）、南非作家娜芳多（Nomfundo Khambule）、居住在西班牙巴塞羅那的羅馬尼的口語藝術家伊奧納（Ioana Lungu）、古典音樂家拉德西卡（Radhika Vekaria）、以音樂鼓舞人心的創作者傑里米（Jeremy Roske）、在智利長大的藝術教育者梅（May Garcés）等10多位藝術家。

宗博館指出，這2 年受疫情影響，活動採錄製影片在線上播出模式進行，期待擴大參與度，今年受到各界熱烈響應，世界宗教博物館、紐約禪空間（Chan Space New York）、紐約非營利組織永續發展委員會、目的地球（Purpose Earth）、統一地球（Unity Earth）、智慧星球傳媒等單位協辦，串流播出的平台及合作單位也相當多。