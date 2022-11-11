不去台積電上班真的很可惜嗎？一名男網友表示，妹妹推掉了台積電的面試邀約，讓媽媽氣得火冒三丈，甚至還嫌她淨找些名不見經傳的公司面試，雙方觀念不合，已為此爭論無數次。文章曝光後，網友看完妹妹求職的經過，不禁留言要媽媽「別鬧了」，苦勸要尊重專業。

原PO在論壇《Dcard》表示，妹妹是今年碩班的應屆畢業生，「學碩都是中字輩ME，會的技能有C++、Python、Matlab，也曾執行過某一線公司產學計畫、科技部計畫」，畢業後接案一個半月就入帳30多萬元，為了避免蠟燭兩頭燒，決定結案後才開始找工作。

妹妹認為，若亂槍打鳥地找工作，之後碰上更好的面試機會，就得和公司請假，擔心觀感不佳，然而，媽媽對於她不疾不徐的求職態度很是頭痛，深怕她「畢業即失業」。

「只因妹妹上周推掉台積電的面試邀約，媽媽整個人就快爆炸了」，原PO表示，媽媽不斷碎念：「為何不去台積電」，導致家裡瀰漫低氣壓，而妹妹已經面試的其他3間公司更讓媽媽不滿，嫌棄「都找些名不見經傳的公司」。不過原PO一查才發現，這些公司在業界的評價都不錯，薪水雖然可能不及台積電，「但準時上下班，且年薪也破百萬」。

對此，原PO崩潰發文求助，希望能找到和媽媽溝通的方法，貼文一出後，引來許多網友回應，「老一輩真的都台積迷思，真的別鬧」、「台積電的生活不是每個人都願意那樣欸」、「看起來妳妹很有想法啊，四中不會找不到工作啦」、「只能說，你媽不了解的事情太多，既然不了解，就請尊重專業」、「硬要女兒去gg，是把她推入火坑吧，一定後悔」。

而留言中也出現一名網友，自稱是已離職的「台積資歷10年胃潰瘍工程師」，他表示，台積電並非台灣第一的公司，而是第一的晶圓代工廠，其工作壓力一般人難以理解，可說是「大型監獄或是高薪牢籠」，找份心理與生理都可以適應的工作，比薪水多寡還重要。