黃子佼日前透露老婆孟耿如自創的香氛品牌，因專櫃員工突然離職，令她十分苦腦。好不容易有2位適合的應徵者，卻有人臨時放鴿子，老婆徵才遇瓶頸感到無奈，黃子佼便以過來人身分安慰她，要找到志同道合的夥伴需要一段時間，「我相信老天會有不錯的安排，即使會有過度期。」

黃子佼今（11日）受訪時回憶20幾年前創業時，沒有人力銀行網站，得四面八方尋覓人才，東拼西湊才有一個所謂的團隊，「我還記得當年我會在辦公室附近的咖啡廳，物色不錯的服務人員，然後我甚至也邀請過採訪我的記者加入我的團隊，還有網路上一起喜歡潮流文化的朋友成為我的店長。」所以安慰老婆要找到契合的夥伴需要花時間。

孟耿如品牌設櫃不到1年，服務業員工流動率大，總會遇到各式各樣的人，對於來面試的人聊得不錯隔天反悔，黃子佼覺得其實蠻正常的，但求職者面試爽約，他無法理解，「因為現在很方便嘛，根本不用打電話，如果羞於啟齒，不知道怎麼開口拒絕，發個訊息告訴老闆對不起我今天不過去了，其實並不難，我相信雇主也能理解。」以免讓人擔心途中是否發生意外。

所幸孟耿如以前的特助拔刀相助，暫時替補空缺，不然她就得親自站櫃。黃子佼想起孟耿如去年設快閃櫃時，挺著孕肚在耶誕夜站櫃，相當不捨，「雖然我很心疼，不過我想這是作為一個老闆學習的經驗。」他也想起以前開店，曾因人力不足，親自替客人點餐、送餐以及介紹商品，笑說「站在第一線去面對顧客其實蠻好的啦」。

黃子佼覺得開店是快樂的事，「像我是從裝潢開始，耿如也是，我們都自己設計，到監工到最後選貨上架，耿如是自己研發，這些過程都很享受。」坦言人事管理、員工流動率，確實耗費心力，他直言10年前結束工作室以及副業，人事問題是原因之一，「不只是我們跟員工之間的互動，員工跟員工之間的互動也是另外一個難題」。

他目前有2名員工，合作起來蠻順利，笑稱自己年紀大了，脾氣比較好，給予員工的福利也好，因為演藝工作屬於責任制，他前陣子工作滿檔，為體恤員工，已經提早發送耶誕禮物，「感謝他們願意跟著我打拼。」