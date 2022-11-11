張惠妹特地獻花祝福張雨生特展。（台北流行音樂中心提供）

由五月天瑪莎擔任音樂總監，號召陳綺貞、韋禮安、9m88、夜貓組（Leo王、春艷）、告五人共5組歌手在張雨生逝世25周年特展「想你到月球」獻聲致敬、重新詮釋張雨生經典。主辦北流11日舉行開展記者會，陳子鴻、薛忠銘等人到場力挺。張雨生當年一手打造了天后張惠妹，張惠妹視張雨生為恩師，今特地送花祝賀「雨生的音樂，因為你們永恆」。

在現場，告五人透過影片獻上祝福，表示當初得知要重新詮釋〈口是心非〉時，感到很榮幸、心情異常激動，甚至在改編過程壓力超大，並透露以前認識張雨生的音樂就是從聽《口是心非》專輯開始，「張雨生的音樂影響我們很多，很多在創作上的想法或是實驗都是我們在創作上的靈感。」

韋禮安這次透過較chill的風格翻玩張雨生經典〈大海〉，「特別思考假如這首歌在現在這個世代，如hip-hop、R＆B或是比較流行的chill風格詮釋，會有什麼樣新的樣貌，因此做了這次比較不同的翻玩」。

陳綺貞則是特別改編〈天天想你〉吉他版本，提到這首經典是她最早接觸到張雨生聲音的歌，還曾在「民歌四十」演唱會重新詮釋，她翻唱前也想起當初聽張雨生音樂的感動，「想把〈天天想你〉當時支持我的力量，如同張雨生當時也是以學生歌手之姿呈現，改編成吉他版本是這首歌最單純的音樂樣貌。」