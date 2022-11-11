「2022屏東聖誕節」於11日晚間正式點燈。(屏縣府提供)

屏東縣政府舉辦的「2022屏東聖誕節」於11日晚間正式點燈，今年以「冰世界、雪國度」為主題，打造出15組主題燈飾，浪漫氛圍每年都吸引不少情侶到場打卡、拍照，今年巧合選在光棍節點燈，不少單身狗哀嚎，又開始要被閃光攻擊。

現場身穿雪白服裝的聖誕老人帶領著小幫手來到現場，送出代表祝福的聖誕糖果，將聖誕氛圍升到最高點。屏縣府表示，隨著疫情趨緩，期待讓所有國內、外民眾走入國境之南的冰雪世界，感受專屬屏東帶來的聖誕奇蹟。

屏東縣長潘孟安啟用點燈，全區燈飾隨著音樂點亮，宛如一顆顆璀璨星光覆蓋著公園，且活動期間，每周末晚間6點至10點的整點，椰林大道上的「浪漫雪廳」會出現最夢幻的下雪場景，增添節慶歡樂氣氛，讓南國瞬間化身夢幻雪國，祝福來到現場的每位民眾。

就怕你的相機電量不夠拍！潘孟安表示，去年以夢幻聖誕為主題，吸引20幾萬名遊客到場共襄盛舉，如同過年般熱鬧。今年設置15組燈飾、且連續2年設置橫跨道路的聖誕橫幅「雪上飛揚」，裝滿彩色燈飾的隧道掛上滿滿星星，連海報都發揮創意，製作互動立體溜冰的聖誕老人，讓縣內各角落都充滿溫馨的聖誕氣息。

屏縣府傳播處表示，今年從燈飾施工開始，就在網路上引起民眾熱烈討論，在公園入口處聳立著一座高12米旋轉音樂盒的「璀璨冰山」、高10米的「雪怪印記」、巴洛克風格宴會廳的「浪漫雪廳」、一道道流星劃過的「雪映流光」、星光交織閃爍的「星空聖誕」、滿滿幸福的「冬季獻禮」、波光粼粼的「雪之湖」、冰雪奇緣的「雪戀國度」等15座燈飾，將滿滿冰雪元素注入屏東公園，打造出2022年末最具指標性的活動盛會。

傳播處說，活動期間將一路點燈至明年1月2日，每周末及國定假日期間，除下雪之外，更首度推出「聖誕老人環遊世界」集章活動，現場搭設日本、韓國、歐洲、美國、加拿大等5個國家設計打卡區，民眾只要集滿印章就可以兌換聖誕小禮品；在指定時間，身穿雪白裝扮的聖誕老人帶著小幫手們，還會出現在打卡區與民眾互動、發送糖果及拍攝限量拍立得。