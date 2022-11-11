台中市長盧秀燕11日在清水舉行造勢晚會，國民黨主席朱立倫站台批民進黨是「民主奧步黨」。（陳淑娥攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕與台中市議長張清照，11日晚間在清水舉辦聯合造勢活動，現場湧入逾5000民眾，國民黨主席朱立倫也到場站台，他表示，盧秀燕4年任內完成許多過去無法完成的建設，是第一名市長，但民進黨會在最後關鍵時刻用奧步，呼籲選民用選票支持盧秀燕。

「盧秀燕凍蒜！張清照凍蒜！」盧秀燕、朱立倫與張清照在群眾簇擁下進入會場，朱立倫致詞表示，盧秀燕人不高、但志氣很大，這幾年她在台中市長任內表現，連擔任過新北與桃園共16年市長的自己都覺得佩服。

朱立倫說，盧秀燕4年任內完成許多過去無法完成的事，她讓台中空氣變乾淨、政治變陽光，盧秀燕4年前提出的政見都可以完成；以她的表現，民進黨不必想要選，一定能連任，但民進黨選舉都用奧步，是「民主奧步黨」，最後關鍵時刻一定會用奧步想贏，呼籲有正義感的鄉親用選票支持盧秀燕。

朱立倫也細數張清照近幾年爭取的建設，他說，議長靠做事情獲得認同，像是海線需要國民運動中心、海洋館、重要道路，這些重要建設都在張清照爭取下完成，呼籲選民支持好的議長與市長都連任。