國民黨台北市長候選人蔣萬安昨突宣布辭立委，但同樣參選縣市長的國民黨立委許淑華、林為洲不跟進。不過國民黨主席朱立倫今卻稱，許也會用具體行動表示決心，被解讀暗示許將跟進請辭立委。許今再回應，不會請辭立委。

雖正競選南投縣長中，但許淑華表示，包含選服、為南投縣爭取的建設經費等工作都持續進行，所以「我不會請辭立委」；「黨部的訊息我不曉得從哪裡得知的，因為我目前也沒有接獲黨部這邊跟我聯繫」。

許淑華表示，各地民情有異，選情狀況不同，南投鄉親認同她以立委職務，繼續協助地方政府爭取建設，做好為民服務工作。

據指出，蔣萬安在受訪宣布請辭立委前，曾在黨內人士提醒下，致電許淑華告知自己的決定與規畫。電話中許除為蔣打氣，也明確表示不會跟進。

對蔣萬安辭立委宣示決心，有熟悉北市選情的黨內要角認為，有助後續號召藍軍集中投票支持；但也有北市藍營人士直言，蔣原選情穩定領先，前天對手又剛爆無良公關公司爭議，昨天蔣突請辭幫綠營止血，選戰節奏亂七八糟。

有國民黨黨務人士也坦言，民進黨雖有7位立委參選縣市長，但國民黨除蔣萬安外，還有許淑華與林為洲正參選地方首長，如今許、林不跟進，就難對民進黨造成壓力，結果蔣大動作請辭恐只成「一日新聞」的無效攻擊，還讓自己選情添亂。