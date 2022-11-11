加拿大外交部長喬莉（Mélanie Joly）在一場演講中警告，中國是一個越來越具有破壞性的全球大國，企業不要與中國捲入太深，因為這種交往存在「地緣政治風險」。德媒認為，這些言論代表加拿大總理杜魯道領導的自由黨對華政策正在發生重大轉向。

《德國之聲》報導說，外交部長喬莉在多倫多大學蒙克全球事務學院發表談話說，「1970年的中國不是今天的中國。中國是一個越來越具有破壞性的全球大國，它試圖將全球環境塑造成一個更加容易偏離我們的利益和價值觀的世界。」「加拿大對北京破壞全球安全、商業和和平的行為表示嚴重關切。」

他對與中國有生意往來的加拿大商人警告說，「你們需要保持清醒的頭腦，作為商人，你們可以自主決策；作為加拿大的最高外交官，我的工作是告訴你們，與中國做生意存在地緣政治風險。」

喬莉說，加拿大將深化與臺灣的經濟聯繫，並繼續支持香港的言論自由和新聞自由。她說，加拿大將在需要時挑戰中國，同時進行必要的合作。

報導認為，這些言論代表加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）領導的自由黨對華政策正在發生重大轉向。一向以來，加拿大自由黨試圖避免激化與中國的關係，中國曾經支持杜魯道多，其中部份原因來自他的父親、加拿大前總理老杜魯道（Pierre Trudeau），他在1970年成為首批與中共建立外交關係的西方領導人之一。

報導指出，中國近年來在對外關係中採取了越來越強硬的態度，去年中國、美國和加拿大完成了一場實際上是高風險的「人質交換」行動，原打算從加拿大引渡 美國的華為財務長孟晚舟，經過中加的秘密協議交換2名加拿大人，此後中加關係急劇惡化。

11月2日，加拿大政府發佈聲明稱，命令部分外國投資者撤出對加拿大關鍵礦物公司的投資，其中包括3家中國公司。加拿大前駐華大使趙朴（Guy Saint-Jacques）稱，新戰略是一個重大轉變，但是這會讓北京不滿，「中國會說，這證實了加拿大是美國人的走狗，但我的回答是你讓我們別無選擇。」