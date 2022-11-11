南投縣台14線約46K公里處、國姓鄉長壽橋橫跨南港溪，為往返埔里、國姓的重要橋梁，其橋基長年沖刷嚴重裸露，加上不符現有河川治理線標準，公路總局整修替代道路舊台14線後，15日起將封閉拆除重建，預計明年9月竣工。國姓鄉長丘埔生說，感謝行政院中辦前執行長蔡培慧堅持優先改善替代道路再拆橋，讓鄉親有安全回家的路。
公路總局原計畫7月拆除重建台14線（中潭公路）國姓鄉長壽橋，施工期間車輛改道北山村中正路4段、即舊台14線，不過北山村民認為舊台14線替代道路為連續彎路，設置路燈電桿處太狹窄、會車不易，甚至遮蔽視線易衍生意外，對通勤上班、上學的村民來說十分危險，蔡培慧接獲國姓鄉公所陳情，邀公路總局等相關單位現勘並要求改進。
公路總局二工處南投工務段長孫文昌表示，替代道路非長壽橋拆除重建既有工項，會勘後也認為替代道路險象環生，與當地村長、鄉親討論後，改善2處邊坡、1處彎道，重鋪設路面並增加反光導標、反光板等夜間警示號誌，強化夜間安全，提升用路人安全，替代道路10月修繕完成，15日起將封長壽橋進行改建作業，預計明年9月竣工。
南投工務段表示，長壽橋工程期間將封閉台14線北山隧道至北山交流道附近路段，敬請用路人改行駛北山村中正路4段(舊台14線)替代道路，依指示牌面導引及配合現場交管人員指揮通行。
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