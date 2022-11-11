公路總局指稱替代道路非長壽橋拆除重建既有工項，仍另編預算進行改善，提升用路人安全。（楊靜茹攝）

國姓鄉長丘埔生感謝行政院中辦前執行長蔡培慧堅持優先改善替代道路再拆長壽橋，讓鄉親有安全回家的路。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣台14線約46K公里處、國姓鄉長壽橋橫跨南港溪，為往返埔里、國姓的重要橋梁，其橋基長年沖刷嚴重裸露，加上不符現有河川治理線標準，公路總局整修替代道路舊台14線後，15日起將封閉拆除重建，預計明年9月竣工。國姓鄉長丘埔生說，感謝行政院中辦前執行長蔡培慧堅持優先改善替代道路再拆橋，讓鄉親有安全回家的路。

公路總局原計畫7月拆除重建台14線（中潭公路）國姓鄉長壽橋，施工期間車輛改道北山村中正路4段、即舊台14線，不過北山村民認為舊台14線替代道路為連續彎路，設置路燈電桿處太狹窄、會車不易，甚至遮蔽視線易衍生意外，對通勤上班、上學的村民來說十分危險，蔡培慧接獲國姓鄉公所陳情，邀公路總局等相關單位現勘並要求改進。

公路總局二工處南投工務段長孫文昌表示，替代道路非長壽橋拆除重建既有工項，會勘後也認為替代道路險象環生，與當地村長、鄉親討論後，改善2處邊坡、1處彎道，重鋪設路面並增加反光導標、反光板等夜間警示號誌，強化夜間安全，提升用路人安全，替代道路10月修繕完成，15日起將封長壽橋進行改建作業，預計明年9月竣工。

南投工務段表示，長壽橋工程期間將封閉台14線北山隧道至北山交流道附近路段，敬請用路人改行駛北山村中正路4段(舊台14線)替代道路，依指示牌面導引及配合現場交管人員指揮通行。