高揚凱重申參選「三大保證」，要用滿滿的誠意熱情與政策牛肉回饋鄉里，當選後力拚讓大安文山建設翻新。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

國民黨台北市大安、文山區市議員9號高揚凱，今上午在景美集應廟廣場舉辦肥皂箱演講，用最草根方式直接向鄉親闡述從政理念及政見主張；高揚凱重申參選「三大保證」，要用滿滿的誠意熱情與政策牛肉回饋鄉里，當選後力拚讓大安文山建設翻新。

高揚凱表示，3項保證包含第一、用自己的從政理念、理想與政策牛肉爭取鄉親支持，堅持乾淨選舉，絕不投機取巧，不抹黑、不奧步；第二、當選後在景美、木柵、大安皆設立服務處據點，服務做好做滿，鄉親有需要時，在地囝仔高揚凱都在，絕對不會落跑；第三、所有的競選政見與政策主張，當選後努力去實踐，說到做到，不空嘴薄舌，政策牛肉一定讓鄉親「看得到、吃得到」。

高揚凱說，以文山區鄉親引頸企盼的捷運環狀線南環段為例，自動物園站起至新店大坪林站，全長僅5.7公里，是最早規畫並完成大部分土地徵收，但迄今仍遲遲不見動工。

高揚凱表示，這個例子突顯了選出「在地議員」的重要性，因為只有正港在地囝仔，才會真正了解、關心、在意鄉親父老的需要，且對自己鄉土的建設發展具有強烈的使命感。

高揚凱指出，文山地區30年來沒有選出真正在地出身的市議員，這是鄉親父老心頭的痛；他生在這裡、長在這裡，也最了解這裡，他承諾當選後必定強力督促捷運工程單位，務必讓捷運南環段盡早興建通車，為在地鄉親力爭行的權益。

在選舉最後關頭，高揚凱提出鄉情訴求，他因為新人參選格外苦戰，選情相當危急，盼望鄉親父老基於土親人更親、文山一條心，拜託每家至少分出一票來全力搶救在地子弟9號高揚凱，讓正港在地囝仔9號高揚凱順利進入市議會，來為地方拼建設，來替鄉親爭福祉。